DIRETO DO PADDOCK: Hamilton critica Red Bull, Verstappen detona Pirelli e Haas em tensão

Nesta quinta-feira, foi realizado o 'dia de mídia' da Fórmula 1, antes do GP da França. Entre os destaques das entrevistas com os pilotos da categoria, a 'cornetada' de Lewis Hamilton na Red Bull por causa do GP do Azerbaijão. Max Verstappen, por outro lado, detonou a Pirelli em função dos estouros de pneu em Baku. Além disso, a tensão entre Mick Schumacher e Nikita Mazepin na Haas, bem como a venda de ingressos para o GP de São Paulo.

O DIRETO DO PADDOCK traz as notícias e é apresentado por Carlos Costa, com comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

