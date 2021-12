Nesta quinta-feira (09) a Fórmula 1 realizou o último dia de mídia do ano, antes dos carros irem à pista para o GP de Abu Dhabi, etapa que fecha a temporada de 2021.

E pela primeira vez no fim de semana, Lewis Hamilton e Max Verstappen tiveram que dividir o mesmo ambiente, no caso, o da sala de imprensa de Yas Marina. Ambos responderam às perguntas da imprensa lado a lado, sendo bastante polidos em suas respostas.

Confira toda a análise da equipe do Motorsport.com sobre a quinta-feira em Abu Dhabi.

