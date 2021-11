O DIRETO DO PADDOCK aborda o dia de mídia dos pilotos da Fórmula 1 antes de cada GP e desta vez o programa é especial, com todas as informações sobre o GP de São Paulo em Interlagos.

A quinta-feira viveu um dia de expectativa para a chegada dos materiais das equipes que estavam atrasados desde à saída do México. Além disso, Lewis Hamilton ficou sabendo que terá que trocar parte da sua unidade de potência, trazendo uma punição de cinco lugares no grid. Além disso, Max Verstappen falou sobre as conversas que teve com Nelson Piquet, antes de desembarcar em SP.

O programa tem a apresentação de Erick Gabriel e a participação de Guilherme Longo e Carlos Costa, este último falando direto do Autódromo de Interlagos.

