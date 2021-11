Nesta quinta-feira, foi realizado o 'dia de mídia' da Fórmula 1 antes do GP do México, etapa disputada no próximo domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez. Por isso, o DIRETO DO PADDOCK chega com os principais destaques das entrevistas dos pilotos no circuito mexicano, com foco para a 'guerra' entre Red Bull e Mercedes na temporada 2021.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST #143 - TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México