Nesta quinta-feira, a Fórmula 1 revelou o modelo do carro a ser utilizado pela categoria máxima do automobilismo mundial a partir da próxima temporada, em 2022. Por isso, o DIRETO DO PADDOCK chega com todos os detalhes do novo bólido e traz as principais repercussões do lançamento.

Além disso, as notícias pré-GP da Grã-Bretanha, disputado em Silverstone neste fim de semana. A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.