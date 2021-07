Nesta quinta-feira, foi realizado o 'dia de mídia' da Fórmula 1 antes do GP da Hungria, a última etapa da temporada 2021 antes das férias de verão europeu da categoria máxima do automobilismo mundial. Após o caos no GP da Grã-Bretanha, o clima entre Max Verstappen e Lewis Hamilton segue tenso e o Motorsport.com traz todos os destaques.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?

.