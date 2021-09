Nesta quinta-feira, foi realizado o 'dia de mídia' da Fórmula 1 antes do GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo mundial. Os destaques foram as declarações de Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton, com foco no campeonato deste ano e também no mercado de 2022.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Guilherme Longo e Erick Gabriel, todos repórteres do Motorsport.com.

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

.