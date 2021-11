Nesta quinta-feira (18), foi realizado o dia de mídia da Fórmula 1 antes do GP do Catar, antepenúltima etapa da temporada 2021. Além das entrevistas dos pilotos, houve também uma reunião sobre o incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na Curva do Sol em Interlagos. A Mercedes acha que o holandês deveria ser punido e pediu revisão do caso, o que levou a tensão do Brasil diretamente para o circuito de Losail, que estreia na F1.

O DIRETO DO PADDOCK é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

