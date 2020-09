Depois de meses de 'novela', o alemão Sebastian Vettel finalmente foi anunciado na Racing Point para o ano que vem. O tetracampeão mundial substitui o mexicano Sergio Pérez na equipe que se chamará Aston Martin na temporada 2021 da Fórmula 1.

O Motorsport.com aborda tudo isso e mais DIRETO DO PADDOCK com as principais repercussões do agitado dia em Mugello, que recebe a F1 pela primeira vez com o GP da Toscana Ferrari 1000. Por isso, os jornalistas Carlos Costa, Erick Gabriel e Guilherme Longo debatem o futuro de Vettel, Pérez e muito mais.

Para comentar o programa, recebemos Enrique Bernoldi, ex-piloto da F1. Acompanhe a transmissão abaixo:

Podcast #066: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente ‘onde os fracos não têm vez’?

