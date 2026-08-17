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Diretor da Audi na F1 'rasga' elogios a Gabriel Bortoleto: "Muito analítico"

Alla McNish destacou o lado mental do brasileiro como uma das suas grandes qualidades

Benjamin Vinel Filip Cleeren
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Diretor de corridas da Audi na Fórmula 1, Allan McNish 'rasgou' elogios a Gabriel Bortoleto e à mentalidade "competente" do brasileiro.

Leia também:

Bortoleto foi campeão consecutivo da Fórmula 3 e da Fórmula 2, fazendo sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial no ano passado, pela Sauber. Em seu primeiro ano, foi superado pelo companheiro de equipe Nico Hulkenberg no head-to-head (comparação direta).

Em 2026, contudo, Gabriel vem superando o alemão por 10 a 2, tendo conquistado recentemente um oitavo lugar no GP da Bélgica, palco em que a Audi esperava encontrar grandes dificuldades.

O brasileiro de 21 anos também vem impressionando a cúpula da equipe suíça por suas capacidades mentais: “Ele é muito analítico em relação à maneira como pilota e como desenvolve sua velocidade", disse McNish ao Motorsport.com. "E acho que isso é algo que se pode ver pela forma como ele evoluiu ao longo deste ano e também nas sessões de classificação, como em Spa, por exemplo."

Para ilustrar, o dirigente relembrou um episódio: "Na Fórmula 2, no Catar, quando ele estava liderando, entrou nos boxes e o pit lane acabou sendo fechado por conta de um safety car ou algo assim, e ele precisou sair rapidamente. Por isso, cruzou a linha branca e recebeu uma penalidade de cinco segundos. Mas a forma como ele se recompôs e seguiu naquela corrida mostrou que ele tem compostura mental".

Naquela situação, Gabriel cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, antes de a penalidade derrubá-lo para o terceiro posto, em meio a uma disputa apertada pelo título contra o atual piloto da Red Bull, Isack Hadjar.

Allan McNish, Racing Director, Audi F1 Team

Allan McNish, Racing Director, Audi F1 Team

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Quando você tem compostura mental, isso lhe dá muito potencial. O que eu gosto nele, além disso, é que fora do carro ele é uma pessoa positiva, sorridente. Então é agradável estar perto dele, é bom tê-lo conosco na equipe também. Com ele e Nico, temos um equilíbrio muito bom, porque um tem a experiência e entende para que lado o vento sopra de forma natural e instintiva, e o outro tem esse entusiasmo juvenil. Os dois realmente se alimentam um do outro muito bem", avaliou McNish.

Questionado sobre a ética de trabalho de Bortoleto, o diretor destacou: “Ele é muito trabalhador. É definitivamente aquele que, se houver uma sessão de simulador no dia 2 de janeiro, estará lá trabalhando com Jose, seu engenheiro. E é algo de que acho que também precisamos no momento. Precisamos de pilotos nos pressionando e que estejam lá nos apoiando. Ambos são muito assim, e Gabi definitivamente segue essa linha", concluiu.

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

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