Disputa Antonelli x Russell é o que a F1 precisa no momento, diz Fittipaldi
Brasileiro defende que é importante para o esporte ter um jovem piloto desafiando os 'medalhões' do grid
Para o bicampeão Emerson Fittipaldi, a rivalidade acirrada dentro da Mercedes entre a dupla George Russell e Andrea Kimi Antonelli é exatamente o que a Fórmula 1 precisa neste momento.
Com a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, havia uma expectativa de que Russell assumisse o papel de líder na Mercedes. Embora essa tenha sido a realidade em 2025, neste ano vemos um Russell mais apático frente ao companheiro de equipe, que já abriu quase 60 pontos de vantagem na liderança do Mundial.
“Kimi Antonelli está fazendo um trabalho fantástico e mostrando todo o seu potencial”, disse Fittipaldi ao site oficial da F1. “Eu o conheço desde que ele corria de kart, há muitos e muitos anos. Conheço Marco, seu pai, muito bem, e conheço bem a família. Marco chegou a treinar meu filho Emmo na F4. É uma ótima família italiana de Bolonha – gente boa, gente do mundo das corridas".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
Fittipaldi argumentou que a chegada de um jovem piloto competitivo, desafiando alguns dos pilotos mais consagrados do grid, é exatamente o que a F1 precisa.
“Acho que, para o esporte, é bom ter um novato na área, sabe? Ele tem apenas 19 anos e pode ganhar o campeonato. Está colocando uma pressão enorme sobre George Russell”, acrescentou.
“George, mais uma vez, mostrou que é forte. Se ele encarar essa pressão de forma positiva, como já demonstrou várias vezes que é capaz, acho que será muito interessante para os fãs. Vai ser uma disputa acirrada até o final do campeonato".
Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI
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