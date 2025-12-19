Em 2026, a Fórmula 1 entra em uma nova era, mas o modelo econômico continua a recompensar as equipes com prêmios substanciais. Ao fim de 2025, a Liberty Media deve distribuir cerca de 1,6 bilhões de dólares (R$ 8,8 bilhões) entre as equipes. Esse valor representa 45% da receita anual estimada em 3,7 bilhões de dólares (R$ 20,42 bilhões).

A distribuição dos fundos baseia-se na classificação do Campeonato de Construtores de 2025, ou seja, no desempenho de cada equipe na temporada anterior. Esse sistema de apoio é particularmente importante para o desenvolvimento a longo prazo, visto que cada equipe opera dentro das restrições do teto orçamentário.

A maior 'fatia do bolo' irá para a McLaren, que conquistou o campeonato de construtores pelo segundo ano consecutivo. A equipe de Woking receberá cerca de 175 milhões de dólares do fundo de bônus, fortalecendo sua estabilidade financeira antes das mudanças nas regras de 2026.

A Mercedes, segunda colocada, subiu duas posições em relação ao ano passado, faturando cerca de 164 milhões de dólares. A fabricante alemã apresentou um progresso significativo, mas a diferença para a McLaren ainda era considerável.

A Red Bull terminou em terceiro lugar, repetindo a posição de 2024. A equipe britânica receberá um bônus de aproximadamente 152 milhões de dólares.

A Ferrari, no entanto, caiu uma posição, terminando em quarto lugar após o segundo lugar no ano passado, o que significa um pagamento de aproximadamente 141 milhões de dólares para eles.

Uma das maiores melhorias veio da Williams, com dois pódios de Carlos Sainz e pontuações regulares de Alex Albon, ajudando a equipe de Grove a alcançar o quinto lugar. Isso representa cerca de 130 milhões dedólares em receita, enquanto o desempenho da equipe melhorou drasticamente sob o comando de James Vowles.

A Racing Bulls ficou em sexto lugar, levando para casa um valor estimado em 119 milhões de dólares, seguida de perto pela Aston Martin, que ficou em sétimo lugar com um valor estimado em 107 milhões.

Estima-se que a Haas, que terminou em oitavo lugar, receberá 96 milhões de dólares, enquanto a Sauber, que poderá em breve estrear no grid como um projeto da Audi, poderá receber cerca de 85 milhões de dólares em apoio, por ter ficado em nono lugar.

A Alpine terminou em sexto lugar no campeonato de 2024, mas agora caiu para a décima e última colocação, o que significa um bônus de apenas cerca de 75 milhões de dólares para eles.

