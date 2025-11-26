Já se passaram cinco anos desde que Claire Williams anunciou sua renúncia ao cargo de chefe de equipe da Williams após o GP da Itália de Fórmula 1 de 2020. Ela deixou o cargo depois de quase sete anos na antiga empresa familiar de seu pai, Frank Williams, e entregou a direção da equipe de corrida à Dorilton Capital, embora os Williams realmente quisessem continuar. Em entrevista recente, ela revelou a vontade de se candidatar ao parlamento britânico no futuro próximo.

Depois de fazer uma pausa pública no automobilismo, a britânica esporadicamente apareceu nos anos seguintes como especialista em Fórmula 1 na série da Netflix "Drive to Survive" e na emissora britânica Channel 4.

No entanto, Williams agora está considerando uma mudança de carreira e, aparentemente, está pensando em entrar para a política britânica. Ela falou à revista Motor Sport sobre seu autoproclamado "sonho impossível", mas continuou.

Williams quer se concentrar em algo pelo qual ela é "apaixonada"

"Se eu puder me gabar por um momento: Recentemente, tive uma reunião com o Duque de Edimburgo e ele me pediu para fazer parte de seu conselho de desenvolvimento para o Prêmio Duque de Edimburgo. E nem em meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar que alguém como eu teria a chance de fazer algo assim", explicou Williams.

Por outro lado, uma possível mudança não é uma surpresa. A britânica se formou como cientista política pela Universidade de Newcastle em 1999. No entanto, no ano seguinte, ela já estava trabalhando como assessora de imprensa no circuito de Silverstone antes de entrar para a equipe de seu pai no departamento de comunicações em 2002.

Em uma entrevista com o jornalista britânico de automobilismo Matt Bishop, Williams revela que sentiria muita falta da Fórmula 1, "mas o que mais sinto falta é de ter um emprego de verdade para me concentrar em algo que realmente amo e pelo qual sou apaixonada".

Menos preocupação, mais humanidade?

De acordo com fontes do Mirror Sport, ela concorrerá pelo Partido Conservador na próxima eleição geral regular - que não seria antes de 2029. Quando perguntada se consideraria concorrer, Williams respondeu claramente: "Sim, e depois é só ver no que dá".

A ex-chefe da Williams gostaria de "fazer uma diferença positiva, melhorar a vida das pessoas". "Em uma escala muito menor", essa foi precisamente a melhor coisa de trabalhar na equipe de F1 para ela.

"O espírito de equipe, garantir que todos tenham tudo o que precisam, que o ambiente seja adequado e que a cultura seja tal que o bom desempenho possa acontecer - e o bem-estar humano. É assim que a Grã-Bretanha deve funcionar", disse Claire Williams.

"Os políticos deveriam estar trabalhando para facilitar a vida das pessoas, não para aumentar suas preocupações. Quando olho para o que está acontecendo no Reino Unido no momento, penso comigo mesmo: 'Oh, meu Deus...'"

Direitos iguais e diversidade sempre estiveram na agenda de Williams

Mesmo durante sua carreira na F1, Williams sempre fez campanha por mulheres em cargos de gerência, disse que havia muitas mulheres competentes que eram simplesmente ignoradas no automobilismo, fez campanha contra estereótipos e se manifestou a favor de mais diversidade.

Durante seu tempo na Williams, o número de funcionárias aumentou. Durante esse período, ela também expressou repetidamente sua frustração com a falta de mulheres chefes de equipe na Fórmula 1.

De fato, ela não seria a primeira pessoa a mudar da F1 para a política. Emerson Fittipaldi concorreu ao parlamento italiano em 2022, mas não recebeu votos suficientes para ser eleito. Outro representante da Williams se saiu melhor no final da década de 1980.

Carlos Reutemann, que morreu em 2021, foi eleito governador duas vezes em sua província natal argentina de Santa Fé. Durante a década de 2000, ele até se tornou senador em nível nacional. Ele chegou a ser considerado duas vezes como candidato a presidente. No entanto, o argentino acabou decidindo não se candidatar.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!