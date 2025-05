A corrida mais icônica da Fórmula 1 sofrerá uma mudança substancial nesta temporada. O GP de Mônaco, há muito criticado por seus domingos chatos, verá uma nova regra entrar em ação na esperança de injetar mais emoção no fim de semana.

Confirmada em fevereiro deste ano, a FIA determinou que todos os pilotos devem fazer dois pit stops e, portanto, usar pelo menos três jogos de pneus durante o GP. Mesmo se chover, as equipes ainda devem usar três jogos diferentes de pneus (mas a regra dos dois compostos de pneus segue válida), com a Pirelli alocando outro jogo de pneus de chuva intensa além dos dois jogos padrão por esse motivo.

Por que a mudança foi feita?

O Circuito de Rua de Mônaco é apertado. E, por causa disso, as ultrapassagens são incrivelmente difíceis para os pilotos, já que os carros da geração atual são tão grandes. Em 2024, os 10 primeiros carros permaneceram os mesmos durante toda a corrida. Na verdade, houve apenas quatro ultrapassagens registradas nas 78 voltas da campanha.

Bernie Collins, da Sky Sports F1, discutiu a mudança de regras:

"Mônaco é tal que você pode administrar o ritmo do stint guiando lentamente e fazer com que qualquer pneu dure basicamente a corrida inteira, porque o limite de ultrapassagem em Mônaco é algo em torno de dois segundos e meio que você precisa para ser mais rápido na ultrapassagem".

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Portanto, se você pilotar tão longe do ritmo, pode fazer com que o pneu dure a corrida inteira. No ano passado, tivemos um Mônaco em que todos pararam sob bandeira vermelha, portanto, houve pouquíssimos pit stops. E, basicamente, a maioria dos pilotos correu a corrida inteira sem nenhuma outra interação. Então, isso é apenas para evitar que isso aconteça novamente".

Opiniões sobre a mudança de regra

Os pilotos receberam bem a mudança. Charles Leclerc, monegasco que venceu a corrida de 2024, disse à Sky Sports News o seguinte na época:

"Acho que isso definitivamente ajudará o domingo, especialmente com a estratégia. A empolgação no domingo talvez seja um pouco menor do que o esperado".

Em um comunicado de imprensa recente da Ferrari, Arthur Leclerc, irmão mais novo de Charles, deu sua opinião sobre a mudança:

"Acho que é bom ter dois pit stops obrigatórios porque isso trará um pouco mais de ação e imprevisibilidade à corrida e também permitirá que os pilotos usem mais os pneus. As últimas corridas foram todas sobre gerenciamento de pneus. Este ano, acho que isso acrescentará um pouco de estratégia. No entanto, como Mônaco é Mônaco, acho que, no final das contas, será fundamental ter um bom desempenho na classificação para fazer uma boa corrida. Estou muito interessado em ver o que acontece".

O diretor de engenharia de pista da Mercedes , Andrew Shovlin, espera uma corrida desafiadora: "Definitivamente, isso reduz a probabilidade de as equipes pouparem seus pneus para correr até o fim", disse ele.

"Mas será interessante porque é uma corrida em que você sabe quantas vezes todo mundo vai parar. Será bastante previsível desse ponto de vista, mas também será bastante desafiadora do ponto de vista estratégico porque, idealmente, em Mônaco, no passado, você saía na frente e ficava lá. Mas ter que fazer dois pit stops será ainda mais desafiador".

Mudanças na estratégia

Com dois pit stops obrigatórios, as equipes têm a oportunidade de fazer experiências com a estratégia.

"Sem janelas claras para pit stops, isso pode apresentar oportunidades para os pilotos que começam mais atrás subirem na ordem, aproveitando ao máximo a corrida com ar limpo", prevê a Pirelli.

O que observar neste fim de semana

Como era de se esperar, a classificação ainda será a parte mais importante do fim de semana. A mudança de regra não aborda o problema fundamental do circuito, mas as oportunidades estratégicas criarão um domingo mais interessante, especialmente para o espectador casual.

