Autor de recuperações memoráveis em Interlagos, incluindo as de 2024 e 2025, Max Verstappen acredita que escalar o pelotão no GP de São Paulo de Fórmula 1 neste ano será bem mais difícil em 2026: sem DRS e com o modo de ultrapassagem limitado pela longa reta, a diferença de velocidade entre os carros tende a ser menor, porém a chuva prevista para domingo pode ser sua principal aliada.

Embora não houvesse nada em jogo para Verstappen neste sábado, a corrida contará naturalmente outra história. O piloto já fez três provas de recuperação memoráveis em Interlagos, incluindo nas duas últimas temporadas. Em 2024, o holandês venceu largando em 17º, praticamente cortando pela raiz as ambições restantes de Norris no título. No ano passado, saiu do pit lane e foi até o pódio.

Largar da última fila, portanto, não significa necessariamente que ele não tenha chances, contudo, o piloto da Red Bull acredita que abrir caminho pelo pelotão com os carros de 2026 será bem mais difícil.

“Era possível [reagir] no passado, mas agora não temos mais o DRS. E o modo de ultrapassagem é muito limitado aqui, por causa da reta longa. Todo mundo está gastando a bateria, então a diferença de velocidade na reta vai ser bem menor. Vai ser um pouco como no México, então vai ser bem mais difícil ultrapassar do que o normal", alertou.

Ainda assim, a chuva pode dar uma ajuda. A previsão é de chuva novamente neste domingo em São Paulo e esse foi um dos fatores considerados pela Ferrari na decisão de aceitar punições no grid para os dois pilotos em Interlagos.

Lewis ecoa Max

Verstappen não será o único a ter de escalar o pelotão em Interlagos. Lewis Hamilton também largará do fundo do grid. O piloto da Ferrari fez a troca completa dos componentes da unidade de potência assim como o rival.

Por conta diso, o heptacampeão compartilha da avaliação do holandês: ultrapassar será mais complicado do que já foi em outras edições.

“Acho que vai ser mais difícil. Porque naquela época tínhamos uma reta muito longa e, se você chegasse perto, tinha o DRS. Agora todo mundo está simplesmente abrindo as asas”, afirmou Hamilton. “Acho que ultrapassar vai ser muito, muito, muito difícil. Não tenho certeza se vamos ver o mesmo tipo de corrida que vimos no passado.”

Apesar do pessimismo, o piloto deixou uma porta aberta para a chuva, que está na previsão para domingo e que foi um dos fatores considerados pela Ferrari ao aceitar as punições nos grids de seus dois pilotos. “Mas talvez as condições de pista molhada mudem isso”, completou Hamilton, que conhece bem o potencial de Interlagos para corridas de recuperação: em 2021, ele venceu o GP de São Paulo largando das últimas colocações.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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