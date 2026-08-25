Domenicali celebra extensão de contrato de Verstappen: "Não consigo imaginar a F1 sem ele"
Holandês anunciou permanência na Red Bull até 2030
CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali reagiu de forma otimista à extensão do contrato de Max Verstappen com a Red Bull, anunciada na última quinta-feira do GP da Holanda. Segundo o novo acordo, o tetracampeão permanece com a equipe até 2030, pondo fim à especulação de que ele poderia deixar a categoria nas próximas temporadas.
Desde a pré-temporada deste ano, Verstappen não escondeu o descontentamento com as novas regras, deixando muito claro sua insatisfação com os rumos que a F1 parecia estar tomando. Porém, a categoria prometeu ajustes para 2027, como a diminuição da dependência da parte elétrica, os quais parecem ter convencido o holandês a continuar.
"A notícia de que Max ficará na Red Bull pelos próximos anos é a cereja no topo do bolo para este fim de semana. É excelente. Estou muito orgulhoso e feliz porque Max é campeão mundial, uma grande personalidade no esporte, e não consigo imaginar a F1 sem ele", disse Domenicali durante o fim de semana em Zandvoort.
Por outro lado, o próprio Verstappen não teve muitos motivos para comemorar durante o fim de semana. Após terminar a sprint na sexta colocação, se classificou apenas como P7 e, na corrida principal, bateu sozinho na segunda volta, abandonando a prova.
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