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Domenicali celebra extensão de contrato de Verstappen: "Não consigo imaginar a F1 sem ele"

Holandês anunciou permanência na Red Bull até 2030

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Max Verstappen, da Red Bull Racing, 1º colocado, recebe sua medalha de vencedor da FIA das mãos de Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group

CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali reagiu de forma otimista à extensão do contrato de Max Verstappen com a Red Bull, anunciada na última quinta-feira do GP da Holanda. Segundo o novo acordo, o tetracampeão permanece com a equipe até 2030, pondo fim à especulação de que ele poderia deixar a categoria nas próximas temporadas.  

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 Desde a pré-temporada deste ano, Verstappen não escondeu o descontentamento com as novas regras, deixando muito claro sua insatisfação com os rumos que a F1 parecia estar tomando. Porém, a categoria prometeu ajustes para 2027, como a diminuição da dependência da parte elétrica, os quais parecem ter convencido o holandês a continuar. 

"A notícia de que Max ficará na Red Bull pelos próximos anos é a cereja no topo do bolo para este fim de semana. É excelente. Estou muito orgulhoso e feliz porque Max é campeão mundial, uma grande personalidade no esporte, e não consigo imaginar a F1 sem ele", disse Domenicali durante o fim de semana em Zandvoort. 

Por outro lado, o próprio Verstappen não teve muitos motivos para comemorar durante o fim de semana. Após terminar a sprint na sexta colocação, se classificou apenas como P7 e, na corrida principal, bateu sozinho na segunda volta, abandonando a prova. 

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