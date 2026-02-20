O CEO e presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, não acredita que Max Verstappen irá considerar abandonar a categoria só porque não gostou dos novos carros de 2026. Após as primeiras experiências na pista, o holandês chegou a dizer que os novos monopostos, que têm um componente híbrido muito maior que os anteriores, são “anti-corrida” e parecem “Fórmula E com esteróides”.

Devido à ênfase muito maior na gestão de energia, os pilotos são forçados a economizar energia elétrica, mesmo em uma volta de classificação em que deveriam acelerar ao máximo, o que o tetracampeão considera contrário à essência do que a F1 deveria ser.

O holandês há muito afirma que não está desesperado para permanecer na F1 além de seu contrato atual com a Red Bull, que termina em 2028, especialmente se não gostar de pilotar os novos carros. No Bahrein, ele confirmou que este conjunto de regras “não ajuda” suas chances de permanecer na categoria por muito mais tempo.

Mais tarde, ele explicou esses comentários, acrescentando que “não gostar de algo não significa que eu não queira fazer isso. Como purista e fã do automobilismo, eu preferiria regulamentos diferentes, mas é assim que as coisas são. Vou tentar tirar o máximo proveito disso. Adoro trabalhar com a equipe e com nosso próprio motor. Essas são as partes divertidas. Eu preferiria regras diferentes? Sim, mas essa é a realidade".

Em declarações a alguns meios de comunicação, incluindo Motorsport.com, o chefe da F1, Domenicali, não acredita nem por um segundo que o futuro de Verstappen na categoria esteja em risco como resultado das mudanças radicais nas regras.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Encontrei todos os pilotos. Encontrei o Max ontem”, disse Domenicali. “Garanto-lhe que o Max ama e se preocupa com a F1 mais do que qualquer outra pessoa. Ele tem uma maneira de expressar o que quer dizer de uma certa forma, mas tivemos uma reunião muito construtiva, também com a Federação e as equipes, para destacar quais são os seus pontos de vista sobre o que ele acredita que precisa ser feito para manter o talento de pilotagem no centro, sem mudar a abordagem".

Quando questionado sobre por que estava tão certo de que Verstappen não iria abandonar a F1 tão cedo, Domenicali respondeu: “Porque tenho um ótimo relacionamento com Max. Eu o conheço muito bem e passo muito tempo com ele. Essa é a razão. E ele ama a F1, não há dúvida sobre isso".

O italiano sugeriu que o feedback dos pilotos já começou a ficar mais positivo depois que eles e suas respectivas equipes tiveram mais tempo para otimizar as configurações dos carros, os métodos de distribuição de energia e as técnicas de pilotagem, destacando que a F1 tem um histórico de novas eras de regulamentação que introduzem diferentes desafios.

Lando Norris, Lewis Hamilton e George Russell estão entre os pilotos que afirmaram que os carros de 2026, mais leves, menores e mais ágeis, tornaram o manuseio mais agradável.

“Não podemos esquecer que a evolução da tecnologia por trás dos carros exige, é claro, uma maneira diferente de pilotar o carro em si”, adicionou Domenicali “Eu realmente concordo com o fato de que todos [os pilotos] estão sendo muito construtivos. A propósito, os comentários do primeiro dia já são diferentes dos do terceiro. Isso vai evoluir. Tenho certeza de que, quando nos sentarmos juntos no meio ou no final do ano, você verá um quadro diferente".

