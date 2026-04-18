Andrea Kimi Antonelli pilotou um carro de Mercedes marcado pela chuva no Red Bull Ring. Dois anos depois, no início de sua segunda temporada na F1, o italiano conquistou duas vitórias e lidera a classificação do campeonato mundial. Embora o caminho à frente ainda seja longo, sonhar alto é perfeitamente natural: é assim que as ambições ganham forma. Há exatamente dois anos, no dia 17 de abril,pilotou um carro de Fórmula 1 pela primeira vez durante um teste damarcado pela chuva no Red Bull Ring. Dois anos depois, no início de sua segunda temporada na F1, o italiano conquistou duas vitórias e lidera a classificação do campeonato mundial. Embora o caminho à frente ainda seja longo, sonhar alto é perfeitamente natural: é assim que as ambições ganham forma.

Quem acompanhou de perto a carreira de Kimi — do kart à F1, passando por suas temporadas recordistas nas categorias de formação — sabe disso muito bem. Ele sempre demonstrou aquele brilho de puro talento que convenceu Toto Wolff a apostar nele.

Tendo apoiado o italiano desde seus primeiros triunfos na Academia, o chefe da Mercedes tomou então a decisão de promovê-lo diretamente para a equipe sediada em Brackley.

Tem sido uma jornada sem 'meios passos', mesmo considerando o calibre de seus rivais. Hoje, Antonelli se vê disputando com a elite da F1, colocando-se à prova contra os melhores do grid em busca do objetivo com que toda criança sonha.

Como observou Stefano Domenicali , CEO da F1, o piloto italiano é uma brisa de ar fresco para o esporte, não apenas por sua idade, mas por seu caráter: ainda autêntico, mas ferozmente ambicioso.

O primeiro teste de Andrea Kimi Antonelli em um carro de F1 no Red Bull Ring em 2024 Foto de: Mercedes AMG

Ainda é muito cedo para definir o legado que Antonelli deixará na F1 e no esporte italiano. O que já está claro, no entanto, é que sua trajetória se tornou uma fonte de inspiração para jovens pilotos que estão começando no kart ou dando seus primeiros passos nos monopostos.

Inspirando as gerações mais jovens

“Eu diria que é fantástico, tanto do ponto de vista da inspiração para o próprio mundo das corridas, quanto da perspectiva da geração mais jovem", disse Domenicali durante uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com em Londres. "Para o próprio mundo das corridas, já vejo na Itália crianças no karting que respondem aos pais, quando perguntam ‘quem é o seu piloto favorito?’. ‘É o Kimi’. Ele venceu apenas duas corridas. Só de ver o quão grande é o efeito de seu incrível início de temporada”.

“Portanto, é fantástico. É uma inspiração para muitos jovens pilotos e muitos jovens, se eu estender isso não apenas ao ecossistema".

"Minha filha, ela tem a mesma idade, [ela é de] 2006. Agora ela está acompanhando, porque é o Kimi, ele tem a mesma idade. Todos os amigos dessa idade estão acompanhando. Você não consegue acreditar nisso, sabe, [no contexto da] Itália, é incrível. Em termos de seguidores em suas redes sociais, ele deu um salto de alguns milhões, passando de zero para milhões em duas semanas. Portanto, o efeito é incrível para todo o ecossistema”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Ele é sangue novo, é um cara legal, tem uma boa base. Ele ainda é um cara puro, o que traz exatamente o valor que queremos em nosso esporte. Pessoas normais que estão se tornando algo realmente único em termos de desempenho, em termos de modelo a seguir, isso é realmente ótimo”.

Essas qualidades ressoam não apenas na F1, mas também por toda a Itália, um país que há muito esperava por um piloto capaz não apenas de lutar consistentemente na frente. Antonelli reacendeu a chama das esperanças de um título mundial para Itália, em busca de uma glória que está ausente há mais de 70 anos.

Uma possível mudança de foco por parte dos torcedores italianos?

“Para a Itália, é fantástico, como você sabe muito bem. Há muita atenção. Estamos apenas no começo. Ele acabou de vencer duas corridas. Mesmo sendo apenas duas corridas, poucas pessoas venceram duas corridas. Então, ele está no início de sua carreira e você vê, pela primeira vez, algo que será interessante de acompanhar com os olhos italianos”, disse Domenicali .

A Itália compartilha um vínculo longo e profundo com o mundo da F1 por meio dos muitos engenheiros italianos que trabalham nas equipes, dos inúmeros parceiros técnicos, dos patrocinadores e da equipe Racing Bulls, sediada em Faenza. No entanto, acima de tudo, destaca-se a Ferrari, frequentemente aclamada como a equipe nacional da Itália por sua história nas pistas, seu apelo e seu prestígio.

Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mas, olhando para o panorama geral, Domenicali acredita que será fascinante ver se a ascensão de Kimi na F1 levará a uma mudança na atenção dos fãs na Itália: "Será interessante observar se poderá haver uma mudança na atenção dos fãs italianos, que deixarão de se concentrar apenas na Ferrari. Porque, não importa de onde você seja, se você está na Ferrari, você é o piloto para quem torcem. Aqui, no entanto, estamos falando de Kimi, um piloto italiano, que não pilota para a Ferrari".

“Seria uma história incrível de se acompanhar, porque, claro, a Ferrari é a Ferrari, é enorme, é monumental. Mas um piloto italiano como Kimi, que vem da mesma região, com o mesmo sotaque e assim por diante, poderia ser interessante para ver o quão grande será essa mudança e quão forte será a atenção”.

Ter um piloto jovem, autêntico e vencedor poderia beneficiar não apenas a Itália, mas também a F1, que ganharia um piloto de ponta cuja idade reflete exatamente o público-alvo que o esporte tanto deseja envolver e atrair. É lógico pensar não apenas em termos esportivos, mas também do ponto de vista comercial: a F1 também é um negócio e, para prosperar, precisa maximizar o valor de seu produto.

Mesmo no mundo do futebol, há um debate de longa data sobre a revolução dos formatos para envolver melhor as gerações mais jovens. Embora a F1, tal como a MotoGP, tenha optado pela estrutura de fim de semana com corridas sprint, certas mudanças dependem menos da estrutura do fim de semana de corrida e mais dos protagonistas do campeonato.

“Isso poderia ser um elemento de atração também em termos de conteúdo; entendo que talvez seja assim para o público italiano, mas será muito interessante ver o que vai acontecer”.

Kimi tem o que é preciso para lutar na frente e pelo título

A trajetória de Antonelli não seguiu a tradicional “escada do automobilismo”, pulando completamente a Fórmula 3 para passar diretamente para a Fórmula 2. Grande parte do crédito cabe à confiança de Wolff, quando, em 2024, apesar de outros pilotos comprovados estarem disponíveis no mercado, ele optou por apostar em um talento, trazendo-o diretamente para uma equipe de ponta.

“Sem dizer: ‘ah, por que a Ferrari não o contratou?’, e, a propósito disso, tenho que dizer a verdade mais uma vez. Toto, quando o contratou, abriu caminho para ele na F1, pulando de campeonato em campeonato, colocando-o já no ano passado como novato nessa posição. Não sei quantos chefes de equipe teriam feito isso, então o crédito é dele, ele teve um bom olho”, Domenicali destacou.

“E agora acho que ele tem que proteger essa joia, esse investimento. Mas lembro-me de corridas em que Kimi não teve um desempenho muito bom na F2, [as pessoas] diziam: ‘ah, você sabe, ele não está pronto’, mas no fim das contas ele era forte o suficiente, seguro de si para aprender, e agora ele é um protagonista, ele está lá, ele vai lutar".

" É claro que ele tem um ótimo carro, mas acho que a maneira como ele pilotou foi notavelmente forte, em termos de desempenho, em termos de ritmo, em termos de compreensão, sabe, de como forçar e como administrar isso”.

“E é claro que se pode dizer que, na última corrida [GP do Japão], com o safety car, em uma volta diferente, o resultado teria sido outro. Isso não muda o que está acontecendo agora; quero dizer, agora ele tem que mostrar, e o seu entorno tem que protegê-lo, porque ele vai ser, sabe, inundado por pedidos, por atenção. É importante que ele mantenha essa abordagem que tem tido até agora, é um elemento-chave para o sucesso. Então, desejo tudo de bom para ele”.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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