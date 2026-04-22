Domenicali: O que a F1 pode aprender com os esportes americanos?

A Fórmula 1 passou por um rápido desenvolvimento nos últimos anos, especialmente no aspecto comercial. O número de fãs ao redor do mundo cresceu significativamente, com a categoria alcançando novos públicos.

A proporção de fãs mais jovens e do sexo feminino aumentou – também nas pistas, conforme refletido nos números de público – e o mesmo se aplica ao apelo da F1 nos Estados Unidos.

Parte disso está ligada ao lado esportivo – embora isso tenha levantado questões por parte dos fãs mais dedicados sobre até que ponto a F1 deve se inclinar para sua expansão comercial –, enquanto, por outro lado, medidas foram tomadas para abrir mais a categoria e atrair públicos em plataformas que são novas para a F1. A série da Netflix Drive to Survive e o filme F1: O Filme são os exemplos mais significativos disso.

Tais medidas exigem uma visão comercial compartilhada por todo o paddock, mas é nesse ponto que a F1 ainda vê espaço para melhorias.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o CEO da F1, Stefano Domenicali, explica que a categoria máxima do automobilismo pode aprender muito com ligas esportivas americanas, como a NFL e a NBA.

“O que precisamos tirar da discussão entre as equipes é a sua, digamos, discussão tática, na qual elas sentem que têm uma vantagem. Há muitas coisas que nunca copiaremos dos esportes americanos, mas há um elemento em que acredito que devemos aprender – porque nos EUA, há a reunião de proprietários, quando os proprietários conversam sobre negócios”, disse Domenicali.

“Negócios estão relacionados a quanto dinheiro vocês podem gerar juntos e qual é a regulamentação certa que podem adotar para o melhor de seus interesses. Nesse aspecto, estamos no caminho certo, mas ainda não chegamos lá".

“Precisamos dar um passo como sistema, em que todos entendam que na pista é preciso lutar. Você pode roubar um engenheiro dos outros, ou os pilotos. Mas quando vocês estão juntos e pensam com uma visão do esporte [em mente], devem estar na mesma página".

Domenicali destaca que houve progresso, já que as equipes sentiram o impacto comercial de “Drive to Survive” e “F1: The Movie” por conta própria, tanto em termos de alcance quanto de acordos de patrocínio.

“Não devemos ser diferentes quando falamos do crescimento do que estamos fazendo. É como o que aconteceu há alguns anos, quando, no início, sem citar nomes, algumas equipes não queriam participar de projetos comerciais como o da Netflix ou outras coisas das quais prefiro não me lembrar".

“Mas não sejamos egoístas. Pensem: se há um projeto que está trazendo um grande efeito positivo para todos, vamos mergulhar nele. E o lado bom, digamos, foi uma compreensão incrível disso quando apresentei o filme. O filme foi um enorme sucesso para aumentar a visibilidade do nosso esporte em lugares onde ninguém sabia de nós".

Duas diferenças fundamentais em relação ao modelo americano

A explicação para o fato da realidade comercial ser mais complexa no paddock da F1 do que na maioria dos esportes americanos é dupla. Primeiro, tem a ver com a estrutura de propriedade das equipes e com o fato de que os chefes geralmente estão envolvidos na maioria das discussões.

Eles – compreensivelmente, dado o seu papel – pensam principalmente no lado esportivo das coisas, em vez dos aspectos comerciais aos quais Domenicali se refere.

“O que estou dizendo é que os proprietários na F1 são diferentes e diferenciados. Nos esportes americanos, há um único indivíduo que é dono de uma equipe. E, portanto, se você se reunir com todos os proprietários da NFL, você tem uma única pessoa e ela sabe que é o seu negócio”, disse o CEO da F1.

“Estamos numa espécie de situação – e digo isso com todo o respeito, não me interpretem mal, não é uma crítica, mas é um fato – em que a grande maioria dos chefes de equipe não é o proprietário. Portanto, eles podem, com razão, ter seus interesses em um assunto que às vezes não está relacionado ao que poderia ser bom para o negócio".

“Portanto, precisamos crescer juntos na compreensão de que, quanto mais você está envolvido no nível empresarial, mais precisa pensar e, às vezes, precisa deixar de lado o seu interesse pela equipe".

A maioria dos chefes de equipe da F1 não são proprietários Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

Além da propriedade, é uma questão de mentalidade, que, segundo Domenicali, pode ser melhor resumida pelo ditado “vencer domingo, vender segunda”. Na pista, a batalha deve ser acirrada, mas fora dela é preciso considerar o panorama geral.

“É uma questão de mentalidade. E não é fácil porque somos pilotos. Digo ‘nós’ porque também venho dessa área, então digo que somos pilotos. É uma questão de estar sempre focado no desempenho. Isso é ótimo, mas há certos momentos em que precisamos ter uma visão".

Na F1, no entanto, isso é complicado em várias frentes. Isso fica evidente não apenas em temas importantes, como a abertura para uma série da Netflix, mas também em questões menores, como um teste de TPC – onde os competidores são rápidos em apontar uma potencial vantagem competitiva.

Mais importante ainda, a F1 e a FIA devem sempre ponderar os interesses comerciais contra o DNA do esporte, garantindo que isso não afaste os fãs da velha guarda enquanto continua a atrair uma base de fãs nova e mais jovem – algo que continua sendo um equilíbrio crucial e que ganhou destaque este ano sob os novos regulamentos técnicos.

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