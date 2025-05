Lewis Hamilton acredita que a decisão de introduzir duas paradas obrigatórias no GP de Mônaco de Fórmula 1 ajudará a corrida a ser um espetáculo melhor do que a "merda" do ano passado.

A decisão foi tomada para forçar todos os pilotos a parar pelo menos duas vezes , em uma tentativa de apimentar a corrida em uma das pistas mais difíceis de ultrapassar do calendário. Nos anos anteriores, a classificação era extremamente fundamental, com os pilotos correndo em procissão, a menos que fossem interrompidos por safety cars ou bandeiras vermelhas.

Ainda não se sabe qual será o impacto do novo regulamento sobre o problema, que vem atormentando Mônaco há algum tempo, especialmente com o tamanho dos atuais carros de F1, que só pioram o problema das ultrapassagens.

Mas Hamilton, que largará em sétimo depois de uma queda de três posições no grid por ter atrapalhado Max Verstappen durante a classificação, pode ter arriscado a ira das regras de palavrões da FIA quando perguntado sobre sua opinião a respeito das duas paradas obrigatórias.

"Acho que as duas paradas devem ser melhores do que a merda que tivemos no ano passado", disse ele. "No ano passado, o safety car apareceu na segunda volta e todos ficaram com um pneu pelo restante das voltas. Foi uma corrida sem intercorrências. Acho que isso força um pouco mais a loteria."

"Acho que você precisa disso nesse tipo de pista, porque não é possível ultrapassar. Estou animado para ver como é diferente. Eu optei por ter dois pneus duros, Charles (Leclerc) optou por dois médios. Espero que isso traga algum benefício, mas é claro que as duas McLarens também têm dois pneus duros."

A nova regra já criou mais um espetáculo antes da corrida, com possíveis decisões sobre quando fazer o pit-stop, o que garante que a noite de sábado será longa para os estrategistas das equipes em todo o paddock.

"É uma discussão que você tem no início desta noite e de amanhã", acrescentou Hamilton. "É preciso confiar na equipe para... porque não se sabe onde todos estão. Também é preciso ter muita paciência e tentar não ultrapassar a si mesmo. É por isso que me dei duas dificuldades, então espero que isso me dê um pouco mais de oportunidades."

