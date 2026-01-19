Doohan pode ganhar 'segunda chance' na F1; saiba como e quando

Dispensado pela Alpine na Fórmula 1, Jack Doohan deverá competir na temporada deste ano da Super Formula. O australiano participou da sessão de testes para novatos da categoria em dezembro do ano passado e a vaga utilizada por ele ainda não foi preenchida, o que reforça essa possibilidade.

Ao mesmo tempo, diz-se que o piloto australiano está perto de chegar a um acordo com a Haas para ser piloto reserva na temporada de 2026 da F1. No ano passado, ele chegou a ser titular da categoria, mas foi substituído por Franco Colapinto após seis etapas, ocupando a vaga de reserva na Alpine.

Com a separação oficial do time francês na semana passada, as incertezas que pairavam sobre seu futuro foram em grande parte eliminadas. Embora se tenha falado que sua lealdade à equipe poderia ser um obstáculo à sua participação nos testes da Super Formula, essas preocupações ficaram para trás.

A escolha do Japão visa garantir a Doohan um tempo de pista regular e competitivo após um intervalo de aproximadamente um ano. O fato de a Super Formula ser uma das categorias mais próximas da F1 em termos de desempenho e liberdade técnica torna essa jogada estrategicamente valiosa.

Além disso, o forte vínculo da categoria com a Toyota, considerando a crescente cooperação da marca japonesa com a Haas na F1, cria uma vantagem adicional para Doohan. Acrescenta-se também à isso a ligação profunda da família do piloto australiano com o Japão: pai de Jack, Mick Doohan foi cinco vezes campeão mundial com a Honda na década de 1990.

Aos 22 anos, Doohan não conseguiu pontuar na Alpine, mas mostrou seu potencial nos testes, especialmente com um desempenho próximo ao de Pierre Gasly.

No lado da Haas, a estabilidade de Esteban Ocon e o desempenho impressionante de Oliver Bearman em sua temporada de estreia chamam a atenção. A ligação de Bearman com a Ferrari e as incertezas sobre o futuro de Lewis Hamilton trazem à tona a possibilidade de uma vaga na Haas para 2027.

Dessa maneira, Doohan ser piloto reserva da Haas em 2026 e, ao mesmo tempo, competir na Super Formula para manter a forma, o torna um forte candidato para 2027. Ainda assim, mesmo que o retorno à F1 não se concretize, a ligação com a Toyota abre portas para categorias alternativas de alto nível, como o Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!