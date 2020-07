Doria diz que SP vai receber F1 em 2020 e detona autódromo no RJ

Em meio aos rumores de cancelamento do GP do Brasil de 2020 da Fórmula 1 por causa da crise do coronavírus em São Paulo, o governador paulista, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta-feira que a prova de Interlagos será realizada neste ano. Além disso, o tucano também criticou o projeto para construção de um autódromo no Rio de Janeiro, que pretende sediar a corrida brasileira da F1 a partir do ano que vem.

"Sempre entendemos F1 como um projeto significativamente importante para o Turismo da capital de São Paulo, além do aspecto da própria atividade esportiva. Para este ano, está confirmada a F1. O autódromo [de Interlagos está] preparado para receber a F1, evidentemente dentro dos protocolos de saúde, e os organizadores já sabem", disse Doria em entrevista coletiva.

"Seguimos conversando com a Liberty Media para a possibilidade de renovação do contrato. Não há confirmação. Aqui temos um autódromo pronto, consagrado, tido como um dos cinco melhores do mundo. Nada contra o Rio de Janeiro, mas não faz sentido um gasto de R$ 1 bilhão para construir um autódromo em uma área que não tem aprovação ambiental em um momento de pandemia com escassez de recursos", criticou.

Já o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou que a cidade já conversa com os responsáveis pela F1 sobre o GP do Brasil: "Nós estamos em contato com a organização do evento, mostrando os números da pandemia aqui na cidade de São Paulo, para dar total tranquilidade à organização, para manter a prova neste ano, mostrando que os números da cidade não correspondem à realidade do Brasil como um todo".

"São os números que são divulgados no exterior que deixaram a organização preocupada com a realização da prova neste ano. Espero que compreendam que, aqui na cidade, não há nenhum risco para a realização da prova em novembro deste ano", completou.

