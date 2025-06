Há muitas especulações sobre uma possível estreia de Felipe Drugovich pela Aston Martin no GP do Canadá de Fórmula 1, no entanto, tudo depende da recuperação de Lance Stroll após uma cirurgia nos punhos e mãos. Com isso em jogo, o brasileiro agitou o público ao compartilhar um vídeo da Cadillac se preparando para as 24 Horas de Le Mans.

Acontece que Drugovich não poderá marcar presença nas duas etapas e precisará fazer uma escolha nos próximos dias. Isso se dá porque a corrida em Le Mans e em Montreal acontecem exatamente no mesmo fim de semana.

Mesmo em meio as especulações, o brasileiro mostrou sua animação com a preparação para a etapa de endurance ao compartilhar um vídeo no Instagram da equipe Cadillac treinando seu pit stop no circuito francês.

Importante lembrar que, logo após Stroll abandonar o GP da Espanha com dores nos punhos e mãos, Drugovich declarou que seu foco principal seria correr na F1, mesmo que isso significasse ficar de fora de Le Mans.

