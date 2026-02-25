Ecclestone aponta Bortoleto como "potencial futuro campeão" da F1

Gabriel Bortoleto caminha para o segundo ano na Fórmula 1, continuando a parceria com a escuderia de Hinwil, que deixou de ser Sauber para virar a equipe oficial da Audi na categoria máxima do automobilismo. Segundo Bernie Ecclestone, ex-dono da F1, o avanço competitivo da marca dos 'Quatro Anéis' pode beneficiar o brasileiro que, segundo o executivo britânico, é um "potencial futuro campeão mundial".

Em entrevista ao sport.de, Ecclestone afirmou que a Audi "agora tem todos os ingredientes para um bom primeiro ano na F1", principalmente pelas novas regras da categoria máxima: "todas as equipes estão próximas. A Audi pode ser competitiva".

O ex-chefe da Brabham também afirmou que Nico Hulkenberg, companheiro de equipe do brasileiro, deve ficar atento, já que, para Ecclestone, Gabriel “será uma ameaça” para o alemão. Além disso, Bernie afirmou que Gabriel é “muito rápido e um possível futuro campeão mundial”.

Quem será o campeão de 2026?

Para o ex-dono da F1, "a Mercedes tem a vantagem" na disputa pelo título de 2026. No entanto, Ecclestone alertou que "[George] Russell tem talento, mas precisa demonstrar esse instinto assassino ao longo de toda a temporada".

Ele também destacou que, se não o time de fábrica das 'Flechas de Prata', "uma equipe com motores Mercedes tem boas chances de vencer o Campeonato Mundial".

Mesmo com o favoritismo da Mercedes. Ecclestone destacou: "fiquem de olho na Ferrari! Espero que a Ferrari tenha alguma influência nessa questão. A F1 se beneficiaria se a Ferrari se tornasse campeã mundial".

Bernie também apontou para o potencial do retorno ao topo de Hamilton, destacando que "ele não quer desistir, não quer parar sem ter conquistado o objetivo. Talvez dê certo este ano. Seria uma grande história".

F1 está virando um campeonato de engenheiros?

Bernie também críticou as novas regras técnicas da categoria: "Agora estamos procurando o melhor cozinheiro – estamos de olho e veremos", comentou, referenciando a declaração de Fernando Alonso de que "o cozinheiro" também poderia pilotar os novos monopostos.

"Haverá confusão no início da temporada porque todos terão que reaprender a F1", comentou Ecclestone. "E as regras certamente não favorecem Max Verstappen e seu estilo de pilotagem. É menos sobre corrida. Mas é assim que as coisas estão se desenvolvendo: mais regulamentos, mais regras para os pilotos, não faça isso, não faça aquilo".

O britânico enfatizou que a F1 deve ser "um campeonato mundial de pilotos e não de engenheiros": "A F1 agora compete mais com a Fórmula E. Talvez os fãs gostem disso, mas eu acho que não. O perigo é que percamos os fãs. Espero sinceramente estar enganado".

