Ecclestone: "Em breve haverá um acidente grave" na F1 em 2026

No primeiro fim de semana da temporada 2026, ocorreram vários problemas técnicos nos carros; enquanto isso, em anos anteriores, essa taxa era bem baixa. O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, alertou que as diferenças de velocidade nos monopostos da nova geração podem em breve causar um grande acidente.

O número de acidentes poderia ter sido ainda maior. No momento da largada, Franco Colapinto conseguiu desviar por pouco do carro de Liam Lawson, que largou atrasado devido a um problema na unidade de potência.

Acredita-se que os outros acidentes ocorridos durante o fim de semana também possam estar relacionados a falhas nos sistemas dos carros. Nos treinos, nas classificações e antes da corrida, Max Verstappen, Kimi Antonelli e Oscar Piastri também sofreram acidentes. O piloto da McLaren, Piastri, admitiu que a maior parte da culpa foi sua, mas afirmou que o acidente foi resultado da combinação de vários fatores.

Bernie Ecclestone Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Ecclestone acredita que os novos carros podem ser perigosos e disse estar preocupado com isso: "Em breve haverá um acidente realmente grave. Nos momentos em que as baterias são recarregadas, há uma grande diferença de velocidade entre os carros. Isso faz com que alguns carros desacelerem repentinamente nas retas".

"Um piloto que vem atrás pode não perceber isso, e aí será impossível evitar um acidente muito grave. Espero estar errado e que isso não aconteça".

Sergio Pérez, o único piloto da Cadillac a completar a corrida na Austrália, também falou sobre os novos carros: “Este não é o mesmo [carro de] F1 que deixei no final de 2024. Somos uma equipe nova, por isso precisamos ter paciência e continuar trabalhando. Veremos o que o tempo trará. Mas eu me sentia muito mais confortável pilotando os carros da geração anterior".

SOBERBA motiva a QUEDA da DUCATI? APRILIA quebrará a HEGEMONIA? Próximos passos do V4 YAMAHA e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!