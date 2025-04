Se Sebastian Vettel não tivesse anunciado aposentadoria em julho de 2022, Oscar Piastri não seria o líder da temporada 2025 da Fórmula 1. Entenda o 'efeito borboleta' na principal categoria do automobilismo.

Uma rápida pesquisa em buscadores online, é possível encontrar a definição do 'efeito borboleta': "a ideia de que uma pequena mudança inicial em um sistema complexo pode ter consequências muito grandes e imprevisíveis no futuro". Tudo bem, a aposentadoria de um tetracampeão mundial não é uma 'pequena mudança', mas conseguimos aplicar o conceito assim mesmo.

Em julho de 2022, Vettel foi até as redes sociais - um ato que, por si só, já era grandioso - e anunciou que estaria se aposentando da F1 no fim da temporada. Pouco tempo depois, menos de um mês, Fernando Alonso chocou a todos revelando que se mudaria para Aston Martin no ano seguinte, ocupando a vaga deixada pelo alemão. Na época, o bicampeão corria pela Alpine.

Um dia depois, a equipe de Enstone declarou que Oscar Piastri assumiria o lugar de Alonso. Até então, o australiano era uma grande promessa por ter se sagrado campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em sequência e era o reserva do time.

No mesmo dia, contudo, Piastri usou as redes socias para negar que se juntaria à Alpine na Fórmula 1, gerando uma das reações mais virais entre os fãs da categoria.

Cerca de 20 dias depois, a McLaren anunciou a saída de Daniel Ricciardo da equipe - parceria bastante celebrada, mas que no fim das contas, não funcionou e iniciou uma queda de desempenho brusca por parte do ex-Red Bull - e a chegada de Piastri ao time de Woking foi concretizada em setembro daquele ano.

2023 começou, Oscar era apenas um novato no grid e encontrou um esquadrão papaia tentando se reerguer na categoria, chegando a uma das viradas de ponto mais chocantes já vistas, conseguindo se tornar uma potência na segunda metade do campeonato. Naquele ano, o australiano terminou em 9º lugar na classificação de pilotos.

Com a franca evolução da McLaren, 2024 marcou a temporada em que a equipe deu a volta por cima e apresentou o melhor carro do grid. O esquadrão de Woking foi coroado como campeã de construtores e, mesmo com os altos e baixos vividos pelo australiano, ele foi o 4º colocado com 294 pontos conquistados.

Atualmente, com cinco GPs realizados em 2025, o australiano soma três vitórias e é o atual líder do mundial, à frente do companheiro de equipe Lando Norris, com 99 pontos, 10 a mais que o britânico.

Se Vettel não tivesse anunciado a aposentadoria, Alonso não teria se mudado para Alpine e Piastri não negaria que seria piloto da Alpine, consequentemente, Ricciardo não seria demitido e Oscar não se mudaria para McLaren, não evoluiria com a equipe e não seria líder do mundial.

Há a chance de que Oscar Piastri seria parte da equipe papaia de qualquer forma, uma vez que o desempenho de Daniel já estava sendo bastante contestado e o australiano mais novo procurava uma oportunidade de ser titular, já que a Alpine não dava sinais de que se desfaria da dupla de pilotos daquele momento, Alonso e Esteban Ocon.

Mas não dá para saber. Só sabemos que Sebastian Vettel deu o pontapé inicial.

