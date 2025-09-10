Ayrton Senna. Michael Schumacher. Max Verstappen. O que une esses pilotos, para além do fato de serem multicampeões da Fórmula 1? Para o brasileiro Gabriel Bortoleto, os três, em diferentes momentos e de diferentes formas, foram visionários, e responsáveis por moldarem o presente e o futuro do esporte.

Durante o bate-papo com o jornalista Tom Clarkson no podcast oficial da F1, o Beyond the Grid, Bortoleto falou sobre a importância dos simuladores para sua preparação nos finais de semana, citando o caso do GP da Holanda, e como ele gosta de chegar em casa no domingo após uma corrida e ir direto treinar.

"Você termina o fim de semana com um conhecimento muito maior do que quando começou. Nesse lado, eu voltei pra casa com coisas que não sabia antes do fim de semana, quando estava treinando no simulador. Mas naquele domingo a noite [pós-Holanda] não aprendi nada de novo. Só tornei meu simulador melhor. Melhorei meu pedal, o peso do meu volante. Tornei meu carro mais realista, porque pude colocar um ajuste similar ao que tive no fim de semana".

Ao comentar sobre seu ritual, Clarkson se lembrou de uma conversa que teve com o ex-piloto Gerhard Berger sobre Ayrton Senna e como, para o austríaco, Verstappen é um piloto melhor que o tricampeão jamais havia sido. Segundo Berger, a diferença está no simulador e como Senna poderia ter sido ainda melhor caso tivesse essa ferramenta à sua disposição.

"Naquela época, mesmo os dados eram limitados", comentou Bortoleto na sequência. "Você não tinha simulador, as onboards ao vivo e mais. Então a F1 evoluiu muito nos últimos 30 anos. E é natural que uma nova geração tenha mais dados, mais informações para melhorar em comparação aos pilotos mais velhos. Isso não os torna piores ou melhores do que nós".

"Eu fiquei fascinado com o Senna porque, e sempre digo, para mim, ele estava à frente de sua geração. É como se hoje ele estivesse à frente da geração dos simuladores, como se ele estivesse dez anos à nossa frente. Em dez anos as pessoas estariam fazendo coisas que ele já estava fazendo dez anos antes. é isso que me deixa fascinado sobre ele, porque ele mudou o jogo".

"É a mesma coisa com Michael Schumacher. Quando você escuta histórias sobre ele, ele mudou o jogo de várias formas. No condicionamento físico, ele elevou o sarrafo. Ele colocou as coisas em outro nível. E é isso que me fascina sobre Senna, Schumacher e agora Verstappen com o simulador. Acho que ele foi o primeiro piloto real a levar o simulador muito a sério".

"Mesmo hoje em dia, no grid, eu diria que 90% dos pilotos não fazem sessões em casa, mas trabalham bastante nas fábricas. Não sei, talvez em dez anos, vocês verão pilotos sentados aqui que serão tipo nerds, falando sobre simuladores, que correm o dia inteiro em casa porque foi com isso que eles cresceram".

Clarkson aproveitou a menção ao tricampeão para perguntar a Bortoleto o quanto que ele havia estudado o estilo de pilotagem de Senna, o brasileiro revelou que conversou com várias pessoas sobre o uso da aceleração, mas que não tem como aplicar as técnicas no F1 atual.

"Não funciona. Não há turbo lag ou coisa do tipo nesses F1 atuais, mas também não funcionaria. O diferencial do carro está ligado com o acelerador, então quando você aperta o acelerador, o diferencial trava e mais. Então não funcionaria com os carros atuais, mas deu certo para ele na época".

Mas, apesar de ser um defensor ferrenho do uso do simulador, Bortoleto admite: a falta de teste de pista atrapalha na F1 atual.

"O simulador é um substituto, tentando compensar a falta de testes que não temos na vida real. Mas, se pudesse escolher... você prefere fazer simulador ou em uma pista real, 100% pista real. O simulador é bom porque não temos tempo de pista, é o único motivo para fazermos isso".

