O aspirante a uma vaga na Fórmula 1 Mick Schumacher, que busca o título de campeão da Fórmula 2 no Bahrein, sente que ainda se beneficia dos conselhos que seu pai lhe deu durante seu período de kart.

As chances de Mick Schumacher estrear na Fórmula 1 no ano que vem são grandes. Porém, ele ainda está focado na Fórmula 2, categoria em que luta pelo título do campeonato.

O jovem alemão, que é especulado para ocupar uma das vagas na Haas na F1 2021, é líder da F2 e tem 22 pontos de distância de Callum Ilott, colega da Ferrari.

Em uma entrevista à rádio francesa RTL, o herdeiro do heptacampeão falou sobre como está se preparando para o final da temporada, e também respondeu se usa as dicas que recebeu de seu pai.

“Claro, eu ainda uso as orientações do meu pai, mesmo que sejam da minha época no kart. Mas esses carros são diferentes dos que ele dirigia, pesam 780 quilos e seus carros de Fórmula 3 pesavam apenas 500 quilos, ainda que haja algumas similaridades. ”

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Mick Schumacher deve pilotar pela Haas nos testes de pós-temporada da F1 2020 em Abu Dhabi, reforçando os indícios que o apontam na Haas em 2021. Há contato entre as duas partes, mas por enquanto o contrato ainda não foi assinado.

Há uma semana, Jean Todt, Atual presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e amigo pessoal de Michael, disse que o pai “acompanha” a trajetória de Mick.

