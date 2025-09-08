Apenas uma semana após sua vitória no GP da Itália em Monza, Max Verstappen voltará a correr no próximo fim de semana, mesmo com a Fórmula 1 em pausa. Em Nürburgring Nordschleife, o tetracampeão realizará o sonho de participar de uma etapa oficial da Nürburgring Endurance Series (NLS).

No último fim de semana, Helmut Marko disse que Verstappen estava tão motivado novamente que "nem falava em GT", mas aqui estamos nós agora: As etapas 7 (ADAC ACAS Cup) e 8 (64ª ADAC Reinoldus Endurance Race) da NLS acontecerão em Nürburgring nos dias 13 e 14 de setembro, cada uma com quatro horas de duração. E Verstappen está com tempo.

Marko confirmou a participação de Verstappen em Nürburgring quando perguntado pelo Motorsport-Total.com, publicação irmã do Motorsport.com. O tetracampeão obteve a aprovação contratualmente exigida pela Red Bull para o próximo fim de semana, mas "ainda precisa cumprir as formalidades necessárias" antes de poder participar de fato de uma corrida da NLS.

As condições que Verstappen precisa cumprir

Não é qualquer um que pode correr no lendário Nordschleife, mas as licenças necessárias da DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V. ; Confederação Alemã de Automobilismo, em tradução livre) são exigidos para participar de uma corrida da NLS. E, para obter a chamada DMSB Permit Nordschleife (DPN, Permissão da Confederação Alemã de Automobilismo para a Nordschleife), Verstappen precisa fazer um treinamento na sexta-feira.

Em entrevista recente ao Motorsport-Total.com, o ex-diretor de esportes da Mercedes, Norbert Haug, descreveu como "bobagem o fato de Verstappen ter que provar que tem uma permissão para correr em Nordschleife. Sugiro a introdução de uma cláusula segundo a qual esse teste deve ser cancelado sem substituição após quatro títulos do campeonato mundial".

Haug provavelmente se lembra do escândalo envolvendo a superestrela da MotoGP, Valentino Rossi, que queria disputar a corrida de 24 horas em Nürburgring em 2024, mas acabou cancelando porque o DMSB não conseguiu conceder a ele uma permissão de largada excepcional devido às rígidas normas de permissão.

Mas as regras são o que são e, como detentor de uma licença internacional de piloto, Verstappen é pelo menos poupado dos testes de desempenho no RCN que os pilotos amadores "normais" geralmente precisam fazer para obter uma licença B. Em vez disso, ele precisa concluir um curso na DMSB Academy, incluindo um teste subsequente.

Assim que Verstappen tiver a licença B, ele poderá correr em um veículo da categoria B. De acordo com a Auto motor und sport, ele provavelmente correrá em um Porsche Cayman GT4 CS da equipe Lionspeed. Os companheiros de Verstappen, Chris Lulham e Thierry Vermeulen, seguiram o mesmo caminho para obter sua "carteira de motorista de Nordschleife".

De acordo com os estatutos da DMSB, Verstappen precisa de "pelo menos dois resultados de corrida na classificação" com "pelo menos 14 voltas de corrida no total" para obter a licença A, o que significa que ele poderia competir novamente no domingo com o Porsche Cayman GT4 CS para obter a licença de largada para a maior classe da NLS.

Uma corrida no sábado poderia ser suficiente

Mas, em teoria, uma corrida no sábado poderia ser suficiente para ele competir no domingo com a Ferrari 296 GT3 da equipe suíça Emil Frey Racing, que é o objetivo real. Um "exame caso a caso pelo comitê decisório da DPN é possível, de acordo com os regulamentos de licença da DMSB", de acordo com a declaração sobre possíveis exceções.

Verstappen pode se classificar para isso se pilotar dois carros diferentes no sábado, porque para os pilotos da categoria Platinum da FIA, como é o caso do holandês, "existe a possibilidade de reconhecer uma largada dupla". Isso significa que ele precisa se inscrever duas vezes em uma corrida, o que pode ser suficiente para a permissão A.

Também é certo que os carros de Verstappen largarão com os logotipos da Red Bull. No entanto, não é a Red Bull Racing, mas a Red Bull GmbH em Fuschl que paga por isso e é justamente essa liberdade de correr ao lado da F1 que tornou a decisão de Verstappen de ficar com a Red Bull um pouco mais fácil.

Marko não está preocupado com a possibilidade de Verstappen se machucar, mas vê os pontos positivos em sua aventura em Nürburgring: "Em uma fase em que nosso carro de F1 não estava funcionando corretamente, ele estava lá com grande entusiasmo. Isso foi uma distração importante para seu bem-estar", enfatizou o austríaco antes da grande estreia em Nürburgring.

Isso significa que as cansativas discussões sobre qual Balanço de Desempenho (BoP) Verstappen deveria ter usado para seu recorde não oficial na pista em maio logo entrarão para a história. Porque quando ele competir contra os veteranos da NLS em condições de corrida, as mesmas regras finalmente se aplicarão a todos.

