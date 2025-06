Em meio a incertezas sobre a participação de Lance Stroll no GP do Canadá de Fórmula 1, Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin, fez uma postagem nas redes sociais 'dando uma dica' do seu próximo destino: As 24h de Le Mans.

O brasileiro é um dos principais nomes cotados para substituir Stroll, caso o canadense não esteja apto para participar da corrida em casa. O titular da Aston Martin ficou de fora da corrida na Espanha após alegar dores no punho direito - o mesmo da lesão antes da pré-temporada de 2023.

Contudo, Drugovich também está relacionado para a corrida endurance, que acontece no mesmo dia do GP. Vale destacar que, durante a prova na Espanha, Felipe deixou claro que "a prioridade sempre foi a Fórmula 1", dando indícios de que poderá escolher a Aston Martin na F1 ao invés da Cadillac nas 24h de Le Mans.

Além de Drugovich, o nome de Valtteri Bottas também está sendo considerado para competir em Montreal, mas uma punição pendente relacionada à última corrida da temporada 2024 pode dificultar a aparição do finlandês nas pistas.

