Muitos rumores estão rondando o nome de George Russell e qual será o futuro do piloto britânico, isso porque ele ainda não assinou uma extensão de seu contrato para continuar defendendo a Mercedes na Fórmula 1.

As informações circulam ao redor de que Russell poderia começar a negociar com a Aston Martin, isso porque a equipe de Brackley estaria interessada novamente em contratar Max Verstappen. Porém, o britânico já deixou claro que não tem nenhuma pretensão em deixar a Mercedes.

No entanto, o piloto sabe que contratos assinados não garantem muita segurança a longo prazo no mundo da F1. Por exemplo, Verstappen tem contrato até 2028 com a Red Bull, mas uma cláusula poderia permitir sua saída antes da hora.

"Há confiança entre mim e a equipe. Mas não me parece normal que os pilotos assinem contratos longos de cinco ou três anos", comentou Russell.

"Charles Leclerc e Lando Norris têm contratos de cinco anos, Oscar Piastri tem um contrato de três anos. Talvez eu esteja me esquecendo de outros nomes, mas muitos pilotos têm contratos de longo prazo com suas equipes e isso me parece estranho".

"A Mercedes tem uma abordagem diferente. Não estou dizendo que você precisa provar seu valor a cada ano para permanecer na equipe, mas não me incomoda nem um pouco o fato de eu ainda não ter um contrato. Porque na F1 o que importa é o que você faz na pista. Se você obtém resultados, não há problema, mas se não obtém, o problema começa".

Russell lembrou casos como o de Sergio Pérez e Daniel Ricciardo, que foram demitidos apesar de seus contratos com a Red Bull e Racing Bulls.

"Embora tivesse um contrato, Ricciardo foi mandado embora da equipe. Pérez também tinha um contrato, mas não pôde ficar. É por isso que estou dizendo: contratos não têm significado na Fórmula 1".

"Contanto que eu continue correndo, contanto que eu seja rápido, contanto que eu esteja no pódio, está tudo bem. Tudo isso me dá confiança. Afinal de contas, um contrato é apenas um pedaço de papel com uma assinatura".

