Max Verstappen ainda é o terceiro colocado no campeonato de pilotos da Fórmula 1, mas ele está bem longe de conseguir superar a dupla da McLaren e entrar na briga de fato pelo título de 2025. A Red Bull enfrenta uma má fase que, inclusive, permite George Russell ameaçar a posição do tetracampeão na tabela.

O tetracampeão já deixou claro que não tem mais altas esperanças por resultados mais positivos e, inclusive, não acredita em mais vitórias com o RB21.

Tranquilo com não conquistar o pentacampeonato, o piloto foi entrevistado pela própria Red Bull para o Behind the Charge, vídeo da equipe publicado no YouTube. O holandês comentou um pouco sobre a chegada da pequena Lily à sua vida e a importância de sua família.

"Mesmo quando você tem resultados decepcionantes como esse, você precisa erguer a cabeça e continuar", começou. "Mesmo se você teve uma corrida ruim ou um final de semana ruim, quando você volta para casa, isso não importa realmente, importa? Você vê a bebezinha sorrindo para você e fica tipo: 'está bem, a vida continua'. No final do dia, isso é o mais importante".

Lily é a primeira filha de Verstappen com a namorada Kelly Piquet. A pequena nasceu no fim de abril e os papais ainda não mostraram o rosto da bebê, mantendo toda a privacidade. Kelly, filha de Nelson Piquet, também é mãe de Penélope, a quem Max se considera um "pai bônus".

Falando sobre a tabela de pontos, Verstappen está 88 pontos de Lando Norris, o segundo colocado, e 97 de Oscar Piastri. Russell se aproxima do holandês e precisa tirar a diferença de apenas 15 pontos para assumir a terceira posição.

Entre os construtores, a Red Bull é apenas a quarta força, ficando atrás da Mercedes, Ferrari, e, claro, McLaren. Apesar da má fase, Max já declarou que continuará em Milton Keynes para a próxima temporada e acredita que eles poderão dar a volta por cima com a mudança de regulamento.

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!