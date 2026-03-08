Pular para o conteúdo principal

Em reestreia na Globo, F1 volta a liderar audiência na TV aberta após quatro anos

Segundo dados ainda não consolidados, corrida da Austrália teve 6,34 pontos de média em São Paulo, principal mercado de medição de audiência

Redação Motorsport.com
Publicado:

A Fórmula 1 voltou ao Grupo Globo em 2026, após cinco temporadas no Grupo Bandeirantes e esse retorno começou com números de audiência importantes.

Leia também:

Mesmo em uma corrida de madrugada e com a exibição do GP da Austrália também sendo exibido no SporTV 3, a corrida em Melbourne teve média de 6,34 pontos, segundo o portal TVPop, o que representa 23,47% da preferência dos aparelhos ligados no momento da prova.

Vale lembrar que cada ponto do IBOPE em São Paulo, o principal mercado de medição de audiência na TV aberta, equivale 78.780 domicílios e 199.632 pessoas. Esses dados ainda necessitam de consolidação, podendo ser ligeiramente alterados.

Isso representa a volta da F1 na liderança da TV aberta após pouco mais de quatro anos, quando a temporada daquele ano, com a disputa acirrada entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, teve seu ponto alto na telinha no GP de São Paulo de 2021, quando também liderou o IBOPE.

Na última madrugada, a F1 teve como concorrentes entre 1h e 2h30 o SBT, com 1,92 ponto de média, à frente da Record com 1,16, da RedeTV! Com 0,49 e da Band, antiga detentora dos direitos de transmissão, com 0,44.

No próximo fim de semana acontece o GP da China, também na madrugada, mas sem a exibição na TV aberta, cabendo ao SporTV a exclusividade da transmissão.

