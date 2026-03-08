Em reestreia na Globo, F1 volta a liderar audiência na TV aberta após quatro anos
Segundo dados ainda não consolidados, corrida da Austrália teve 6,34 pontos de média em São Paulo, principal mercado de medição de audiência
A Fórmula 1 voltou ao Grupo Globo em 2026, após cinco temporadas no Grupo Bandeirantes e esse retorno começou com números de audiência importantes.
Mesmo em uma corrida de madrugada e com a exibição do GP da Austrália também sendo exibido no SporTV 3, a corrida em Melbourne teve média de 6,34 pontos, segundo o portal TVPop, o que representa 23,47% da preferência dos aparelhos ligados no momento da prova.
Vale lembrar que cada ponto do IBOPE em São Paulo, o principal mercado de medição de audiência na TV aberta, equivale 78.780 domicílios e 199.632 pessoas. Esses dados ainda necessitam de consolidação, podendo ser ligeiramente alterados.
Isso representa a volta da F1 na liderança da TV aberta após pouco mais de quatro anos, quando a temporada daquele ano, com a disputa acirrada entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, teve seu ponto alto na telinha no GP de São Paulo de 2021, quando também liderou o IBOPE.
Na última madrugada, a F1 teve como concorrentes entre 1h e 2h30 o SBT, com 1,92 ponto de média, à frente da Record com 1,16, da RedeTV! Com 0,49 e da Band, antiga detentora dos direitos de transmissão, com 0,44.
No próximo fim de semana acontece o GP da China, também na madrugada, mas sem a exibição na TV aberta, cabendo ao SporTV a exclusividade da transmissão.
