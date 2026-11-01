Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

O recém-coroado campeão mundial de Fórmula 1 Kimi Antonelli prestou uma homenagem emocionada à Mercedes ao se tornar, no México, o mais jovem da categoria a alcançar tal feito.

Antonelli terminou em terceiro no Autodromo Hermanos Rodriguez após uma corrida controlada rumo ao primeiro título, superando o recorde anterior de Sebastian Vettel por três anos ao se tornar o piloto mais jovem a conseguí-lo, aos 20 anos.

"Muito obrigado, nós conseguimos", soltou Antonelli entre suas muitas lágrimas ao cruzar a linha de chegada.

Seu engenheiro de corrida, Peter Bonnington respondeu: "Belo trabalho, Kimi. Foi um prazer fazer parte da jornada com você, mas este é apenas o primeiro capítulo".

Ao sair do carro, ele compartilhou um abraço com o pai, a mãe e a irmã antes de ser cercado por seus mecânicos e receber um abraço do chefe da equipe, Toto Wolff.

"Eu não estaria aqui sem a Mercedes, sem minha família", disse Antonelli. "Sou muito grato por este momento e é um que viverá para sempre. Estou simplesmente sem palavras, tentando processar o que acabou de acontecer".

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Neste fim de semana me senti um pouco mais tenso, mas estou simplesmente muito feliz e feliz por termos conseguido. Agora podemos aproveitar o restante da temporada", completou.

Antonelli dividiu o pódio com o vencedor da corrida, Max Verstappen, e seu antecessor na Mercedes, Hamilton, que ficou em segundo.

"Foi uma temporada incrível e dividir este pódio com Max e Lewis é realmente incrível", reconheceu Antonelli. "Estou ansioso por mais algumas batalhas no futuro".

Verstappen comentou: "É incrível. A temporada que ele teve e fazer isso também com essa idade, acho que é realmente muito impressionante. É maravilhoso ver toda a equipe comemorando com ele. A família dele também está aqui, então tenho certeza de que este é um dia muito emocionante para ele, e estou muito orgulhoso dele".

Hamilton acrescentou: "O campeão mundial mais jovem de todos os tempos. É fenomenal e sou muito grato por estar na corrida para testemunhar isso".

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