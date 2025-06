Entenda como a Pirelli ajudou a dar vida ao filme "F1"

Em menos de uma semana, o filme F1 chegará aos cinemas de todo o mundo, com o público testemunhando o produto de vários anos de planejamento e execução detalhada. Com a Fórmula 1 abrindo suas portas para Hollywood, dando as boas-vindas à produção em seu reduto sagrado, parecia que todos tinham um papel a desempenhar.

Mario Isola, diretor de esportes motorizados da Pirelli, era uma dessas pessoas. A fabricante italiana de pneus equipou a produção com borracha digna de um filme como esse, permitindo que as filmagens fossem realizadas em velocidades de pista mais baixas do que o normal.

"Lembro que os encontrei pela primeira vez no Bahrein, há dois anos, no teste de pré-temporada", revelou Isola ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação. "Eles me procuraram com um projeto secreto, dizendo: 'Precisamos de pneus'.

"Mas, obviamente, eles não estavam planejando usar carros de Fórmula 1, então precisavam, digamos, de pneus diferentes - mais parecidos com os da Fórmula 2."

Os cineastas enfrentaram um problema com a temperatura dos pneus nas máquinas de Fórmula 2 desenvolvidas pela Mercedes que estavam usando. Com as filmagens sendo realizadas em velocidades muito mais baixas do que o normal, eles tiveram dificuldades para gerar calor nos pneus, o que resultou em níveis de aderência significativamente limitados.

"Outro ponto de interrogação foi a filmagem em baixa velocidade. Todos nós sabemos que, para gerar aderência nos pneus de Fórmula 1, é preciso ir mais rápido, para colocar energia no pneu. Portanto, a primeira ideia foi produzir pneus com rótulos diferentes na lateral - branco, amarelo e vermelho - mas todos com um composto muito macio para gerar aderência."

Lewis Hamilton na estreia mundial de F1 The Movie Foto de: Getty Images

"Começamos assim, depois percebemos que também com os pneus normais, mais próximos dos pneus de Fórmula 2, estava tudo bem. Fornecemos muitos pneus diferentes para muitas cenas diferentes, e foi uma boa cooperação porque eles queriam que o filme fosse o mais real possível."

O diretor Joseph Kosinski implementou a mais recente tecnologia de câmera para capturar a sensação crua e envolvente das corridas por meio de relacionamentos com a Apple e a Sony. E, se acreditarmos nas críticas, ele foi bem-sucedido nessa tarefa. Mas a fabricação dos pneus também foi uma peça fundamental do quebra-cabeça para garantir que o filme permanecesse autêntico, ao mesmo tempo em que flertava com os limites de uma produção de Hollywood.

"Isso ficou claro quando fomos a Mônaco para assistir ao filme pela primeira vez. Eles disseram: 'É um filme de Hollywood. Não se esqueçam disso - não é um documentário'", continuou Isola. "Mas eu, pessoalmente, gosto muito dele. É real, e há uma boa história por trás disso. Acredito que é uma boa maneira de atrair ainda mais pessoas."

Após o sucesso substancial do filme da Netflix Drive to Survive, a F1 e suas partes interessadas esperam ver outro aumento de popularidade à medida que o filme for absorvido pelo público.

Mario Isola, Diretor da Pirelli Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sabemos como a Netflix foi importante com Drive to Survive, especialmente nos Estados Unidos. Isso mudou completamente a percepção do povo americano em relação à Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre tentou penetrar mais nos Estados Unidos, mas não foi possível. Agora, as pessoas têm muito mais contato com os pilotos por meio das mídias sociais e das novas ferramentas disponíveis."

"Os bastidores são muito importantes. Vimos em nosso perfil do Instagram que às vezes fazemos... não coisas estúpidas, mas coisas muito básicas, como medir a aderência com uma máquina. Você coloca um pequeno vídeo no Instagram e, em poucos dias, tem 1 milhão de espectadores. E como isso é possível?"

"Porque as pessoas querem saber o que acontece nos bastidores. E a Netflix deu a elas a possibilidade de conhecer melhor os pilotos e o que acontece - e outras pessoas, não apenas os pilotos. É impressionante o fato de que, quando viajamos para as corridas, as pessoas reconhecem a mim e a outras pessoas que estão longe de ser pilotos, famosos ou o que quer que seja. E isso é bom para o sucesso da Fórmula 1. E o filme, tenho certeza, criará outro impulso nessa direção."

