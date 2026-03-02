Entenda como conflito entre Irã, EUA e Israel está impactando F1 e WEC

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tem monitorado a situação geopolítica no Oriente Médio antes da abertura da temporada do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) no Catar, enquanto o paddock da Fórmula 1 se desloca para a Austrália.

No sábado (28), os Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã, matando o líder supremo do país, Ali Khamenei, além de outros membros do alto escalão do governo iraniano.

O Irã e seus aliados têm retaliado, lançando ataques com mísseis contra Israel e bases militares dos Estados Unidos no Bahrein, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

No sábado, a base da Quinta Frota da Marinha dos EUA em Manama foi atingida. A cerca de 32 quilômetros dali, a Pirelli deveria realizar testes de pista molhada no Circuito Internacional do Bahrein – a pista teria sido artificialmente umedecida – junto com Mercedes e McLaren, mas a sessão foi cancelada.

“Os dois dias de testes de desenvolvimento para compostos de chuva, programados para hoje e amanhã no circuito do Bahrein, foram cancelados por razões de segurança, devido à situação internacional em evolução", disse a Pirelli ao Motorsport.com em um comunicado no sábado.

“Todo o pessoal da Pirelli atualmente em Manama está seguro em seus hotéis. A empresa está trabalhando para garantir sua segurança e organizar seu retorno à Itália e à Inglaterra o mais rápido possível.”

2026 pre-season testing at Bahrain International Circuit Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A situação causou mais complicações no paddock da F1, com as viagens para o GP da Austrália, que abre a temporada neste fim de semana, sendo afetadas pela situação.

A maioria dos países do Oriente Médio fechou seu espaço aéreo, forçando a equipe da F1 a reorganizar voos, já que o segundo aeroporto mais movimentado do mundo, o Aeroporto Internacional de Dubai, foi fechado – assim como o Aeroporto Internacional Hamad em Doha, Catar.

“Nas últimas 48 horas, foi necessário reorganizar alguns voos,” disse o chefe do GP da Austrália, Travis Auld, à BBC. “Isso é, em grande parte, responsabilidade da F1. Eles cuidam das equipes, pilotos e de todo o pessoal necessário para que o evento aconteça. São muitas pessoas".

“Pelo que sei, tudo já está resolvido, todos estarão aqui prontos para a corrida e os fãs não notarão nenhuma diferença".

Enquanto isso, a F1 minimizou a importância da situação em relação ao seu calendário, com suas próximas corridas no Oriente Médio marcadas para 12 e 19 de abril, respectivamente em Manama, Bahrein, e Jeddah, Arábia Saudita.

“Nossas próximas três corridas são na Austrália, China e Japão, e não no Oriente Médio – essas corridas ainda estão a várias semanas,” disse um porta-voz da F1 à BBC.

“Como sempre, monitoramos de perto qualquer situação como esta e trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades relevantes".

Mas o próximo evento do WEC está previsto para acontecer na região em menos de três semanas. Explosões foram relatadas em Doha, a cerca de 32 quilômetros do Circuito Internacional de Losail, onde o Prólogo (pré-temporada) do Mundial de Endurance está marcado para 22-23 de março, antes da abertura da temporada com os 1812Km do Catar, de 26 a 28 de março.

The start of the 2025 Qatar 1812Km Photo by: JEP / Motorsport Images

“A segurança e proteção de nossos competidores, pessoal e fãs continuam sendo nossa prioridade absoluta. Assim, a gestão do FIA WEC está em comunicação constante e direta com as autoridades relevantes no Catar", disse o WEC em comunicado no domingo.

“O FIA WEC realiza reuniões regulares com as autoridades do Catar sobre os próximos eventos Prólogo e 1812Km do Catar, programados para 22-23 de março e 26-28 de março, respectivamente. Continuaremos avaliando a situação diariamente. Novas atualizações serão comunicadas se necessário".

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, expressou preocupação com a situação e pediu unidade em meio ao conflito geopolítico.

“Como presidente da FIA, meus pensamentos estão com todos os afetados pelos recentes eventos no Oriente Médio", escreveu Ben Sulayem no Instagram na segunda-feira. “Estamos profundamente entristecidos pela perda de vidas e apoiamos as famílias e comunidades impactadas".

“Neste momento de incerteza, esperamos por calma, segurança e um rápido retorno à estabilidade. O diálogo e a proteção dos civis devem permanecer prioridades. Estamos em contato próximo com nossos Clubes Membros, promotores dos campeonatos, equipes e colegas no local enquanto monitoramos os desenvolvimentos com cuidado e responsabilidade".

“Segurança e bem-estar guiarão nossas decisões enquanto avaliamos os próximos eventos programados para o FIA World Endurance Championship e o FIA Formula One World Championship".

“Nossa organização é construída sobre unidade e propósito compartilhado. Essa unidade é mais importante agora do que nunca".

Reportagem adicional de Giacomo Rauli

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!