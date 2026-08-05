O conflito contínuo no Oriente Médio entre Irã, Israel e Estados Unidos segue colocando um grande ponto de interrogação sobre o mundo do esporte a motor. Enquanto o WEC já cancelou suas etapas na região, Fórmula 1, MotoGP e o Campeonato Mundial de Rally (WRC) seguem aguardando o último momento para bater o martelo sobre seus futuros.

No final de julho, o Campeonato Mundial de Endurance foi o primeiro a confirmar o cancelamento das etapas do Bahrein e do Catar, trocando o encerramento da temporada para os circuitos de Barcelona e de Monza.

Já F1 e MotoGP devem esperar até o meio de setembro para baterem o martelo sobre o destino de suas provas no Catar e em Abu Dhabi. A F1 já tem um plano de contingência caso acabe cancelando seus dois GPs finais do campeonato, realizando uma etapa extra em Ímola.

Agora, a FIA e a promotora do WRC também decidiram que o futuro do Rally da Arábia Saudita, etapa final da temporada 2026, também será resolvido até meados de setembro. A final do WRC está programada 11 a 14 de novembro.

A situação na região se complicou ainda mais quando um cessar-fogo entre Irã e EUA/Israel não foi levado a cabo nos últimos dias, com ambos os lados retomando os ataques na região e os navios comerciais evitando o Estreito de Ormuz com medo de ataques aéreos.

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

“Neste momento, estamos trabalhando em colaboração com o promotor local para tentar encontrar o melhor caminho”, disse a diretora de off-road da FIA, Emilia Abel, no Rally da Finlândia.

“Como todos sabemos, essa situação pode mudar muito rapidamente e, mesmo que tomemos uma decisão positiva hoje, ainda pode acontecer que, na semana seguinte, a situação já tenha mudado".

"Atualmente, estamos discutindo isso de forma bastante ativa também com as montadoras, pois, com base no que aconteceu em outros campeonatos, sabemos que isso também pode se tornar um obstáculo. Em meados de setembro seria o momento de tomar [uma decisão], pois, também estamos trabalhando com a logística".

Quando questionado se havia algum plano de contingência em andamento para substituir o Rally da Arábia Saudita caso o evento não pudesse ocorrer, Abel acrescentou: “Por enquanto, ainda estamos trabalhando arduamente para que ele [Rally da Arábia Saudita] aconteça, a fim de manter o calendário atual do campeonato".

“Porque, obviamente, as escolhas que os competidores do WRC2 vêm fazendo incluem dedicarem-se a ele [como parte de seus programas]. Portanto, não é tão simples assim, e todos sabemos quanto tempo leva para se preparar para um evento do WRC".

Outro campeonato que deve iniciar essas discussões nos próximos dias é o W2RC, o Campeonato Mundial de Rally-Raid, cujo atual campeão é o brasileiro Lucas Moraes.

O W2RC já disputou três das cinco etapas da temporada 2026, devendo retomar as atividades a partir de 28/09 com o Rally do Marrocos. Porém, a final do campeonato também será no Oriente Médio, com o Abu Dhabi Desert Challenge entre 22 e 27 de novembro.

A Fórmula E também monitora a situação com atenção. O Mundial de Carros Elétricos inicia a temporada 2026/27 na região, com a rodada dupla do ePrix de Jeddah marcada para os dias 18 e 19 de dezembro, o que dá à categoria uma janela um pouco maior até ter que tomar uma decisão.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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