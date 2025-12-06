Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi

Japonês foi solicitado para dar vácuo ao tetracampeão na última corrida de 2025

Benjamin Vinel Filip Cleeren
Publicado:

A última classificação da temporada de 2025 da Fórmula 1 marcou um momento, no mínimo, interessante entre os companheiros na Red Bull. Acontece que Max Verstappen recebeu uma ajudinha de Yuki Tsunoda para fazer suas voltas rápidas no Q3 e garantir a pole position à frente das McLarens.

Leia também:

Após a sessão, o piloto japonês explicou o que aconteceu durante a sessão e como deu o vácuo ao companheiro - algo que pode sacrificar também sua corrida.

Depois que seu assoalho foi danificado em uma colisão no pitlane com Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, no TL3, Tsunoda voltou a usar uma especificação mais antiga e só conseguiu passar para o Q3.

O japonês ficou em 15º no Q1, apenas 0,008s à frente de Lewis Hamilton, e depois em 10º no Q2, apenas 0,007s mais rápido que Oliver Bearman, já que os 15 primeiros carros se classificaram com uma diferença de 0,367s.

"Depois da colisão com Antonelli, tive que voltar ao assoalho antigo, o que, para ser honesto, prejudicou meu desempenho na classificação", comentou Tsunoda. "Então, eu já esperava que seria difícil passar para o Q3".

"Obviamente, passar para o Q3 e ajudar Max era o plano básico. Mas, ao mesmo tempo, eu estava um pouco preocupado com isso, com essa especificação. Mas, no final das contas, consegui passar".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Isso abriu caminho para seu papel de assistente no Q3, quando ele deu um vácuo a Verstappen nas duas tentativas do holandês, o que ajudou o último a fazer a pole com dois décimos de vantagem sobre seus rivais pelo título.

Tsunoda falou sobre a pressão que isso representou. "Eu não podia estar muito perto da curva 5, não podia estar muito longe", explicou. "Então foi muito estressante, para ser honesto. Mas pelo menos consegui fazer isso, e eles me elogiaram. Vou levar isso em consideração."

"Yuki foi incrível - o slipstream funcionou perfeitamente", disse o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, à ServusTV. "Portanto, as coisas já estão parecendo melhores novamente".

Tendo perdido seu carro da Red Bull para 2026 ao ser rebaixado para uma função de piloto de teste e reserva com a equipe, Tsunoda não tem mais nada a perder e desempenhará um papel tático.

Isso evoca lembranças de Sergio Pérez que, em 2021, teve seu primeiro pitstop atrasado para que pudesse atrapalhar o virtual líder da corrida Lewis Hamilton, custando ao piloto da Mercedes sete segundos em relação a Verstappen.

"Farei o máximo que puder para ajudá-lo", afirmou Tsunoda. "Provavelmente, isso comprometeria minha estratégia, mas com a posição dele, como ele terminou, ainda há uma chance de ganhar um campeonato. Então, farei o máximo que puder".

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Próximo artigo ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

Benjamin Vinel
