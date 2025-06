A Pirelli realizou um teste de pneus de Fórmula 1 em Fiorano, com foco na fabricação de um pneu para pista molhada que possa realmente entrar em ação na próxima temporada, em vez de ser deixado na prateleira. A fabricante italiana também revelou modificações no composto C6, o mais macio da gama e que foi introduzido neste ano.

Em velocidades de corrida, um dos pneus com paredes laterais azuis da Pirelli pode deslocar incríveis 85 litros de água por segundo. O problema é que é improvável ver um pneu molhado de F1 operando em velocidades de corrida.

Essa quantidade de água deslocada nos quatro cantos de um carro de F1 resulta em muito spray, portanto, o tipo de circunstância que favorece o conjunto de benefícios do pneu de chuva geralmente resulta em uma bandeira vermelha.

Essa é uma situação que ocorreu em várias ocasiões nos últimos anos, mais absurdamente na Bélgica em 2021 e, mais recentemente, em São Paulo no ano passado. Na corrida de Interlagos, os pilotos andaram com pneus intermediários, preferindo esperar pela inevitável paralisação em vez de sacrificar a posição na pista ao fazer o pit-stop.

Um dos focos da Pirelli para os pneus da próxima geração, que serão instalados nos carros totalmente novos do ano que vem, é aproximar o desempenho do pneu de chuva do intermediário. Atualmente, ele superaquece e se degrada rapidamente em qualquer condição que não seja de bandeira vermelha - na verdade, ele só entrou em serviço uma vez até agora nesta temporada, e apenas brevemente, quando Carlos Sainz usou os pneus de paredes azuis em sua Williams na sprint de Miami.

"Acredito que agora estamos em uma situação muito boa", disse o gerente de automobilismo da Pirelli, Mario Isola. "O pneu intermediário já estava mais ou menos definido [para 2026]. Temos que validar alguma nova solução para o [pneu de chuva] extremo".

"Especialmente tentando ter um ponto de cruzamento [entre o de chuva e o intermediário] em uma posição diferente da atual. Para tornar o pneu para pista extremamente molhada mais utilizável. Não apenas atrás do Safety Car, mas um pneu de corrida adequado".

Pneus para pista molhada da Pirelli Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

"Sabemos que o problema com o asfalto extremamente molhado é a visibilidade. Portanto, não vamos resolver esse problema. Mas tanto o intermediário quanto o de chuva agora estão bons".

A validação dos compostos intermediários e de chuva de 2026 foi o foco de um teste da Pirelli no circuito de Fiorano da Ferrari no final da semana passada com Charles Leclerc e Zhou Guanyu, que usaram um "carro-mula" para simular as cargas prováveis induzidas pelos carros da próxima geração.

A desvantagem disso é que o uso de carros-mula torna o processo fundamentalmente inexato, e o clima de verão na Emilia Romagna não agradou.

O "ponto de cruzamento" ideal, quando um pneu se torna mais favorável do que outro em condições variáveis, é bastante sutil. Normalmente, o ponto em que a pista fica molhada o suficiente para mudar de slicks para intermediários é quando os tempos de volta diminuem para 112% do ritmo no seco. A geração anterior da Pirelli com pista molhada só se tornou uma proposta útil no ponto de 120%.

Para esta temporada, a Pirelli introduziu uma nova especificação de pneu para pista molhada, com um composto diferente que pretendia ser menos sensível termicamente e um novo padrão de banda de rodagem que pretendia ter menos movimento sob carga lateral.

No entanto, não foi possível realizar testes semelhantes antes da nova temporada, e o novo pneu mostrou ter um crossover de 118% - próximo à meta de 116% da Pirelli, mas nada demais. Para 2026, a fabricante italiana está tentando novamente.

"Agora [o cruzamento entre intermediário e molhado] é de 118% [do tempo de volta em tempo seco]", disse Isola. "Gostaríamos de baixar para 116% ou 115%, algo assim".

Mudanças no C6

O composto C6, o mais macio da gama de pneus da F1, foi introduzido nesse ano para corridas de pouco desgaste de pneus, como o GP de Mônaco. No entanto, ele foi utilizado em mais etapas, como em Montreal e em Ímola.

Embora a Pirelli diga que está satisfeita com os resultados do C6, ela quer tornar o composto ainda mais "agressivo" em 2026 para que se torne uma escolha mais acertada para os treinos classificatórios.

Isola explicou: “Eu diria que o composto está fazendo seu trabalho, porque tivemos, especialmente no Canadá, uma classificação muito boa porque o C6 [desempenho] ​​é muito próximo do C5. Mas é diferente em termos de comportamento, então as equipes têm dificuldade para entender completamente o C6, enquanto conhecem muito melhor o C5. O C5 dá mais confiança ao piloto, mas o desempenho do C6 é ligeiramente melhor".

"O que eu gostaria para o futuro é um C6 com uma diferença maior [no tempo de volta] para o C5. Agora é em torno de dois décimos de segundo e precisamos ter pelo menos meio segundo".

“Portanto, queremos um resultado ainda mais agressivo, mas com um nível de degradação semelhante ao que temos agora, para ajudar a gerar estratégias diferentes para o próximo ano. Estamos trabalhando em um C6 com essa meta".

MÁRQUEZ DESPACHA BAGNAIA, que perde pódio para DIGGIA! Viñales P*, MotoGP/F1, DIOGO MOREIRA, Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Itália:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!