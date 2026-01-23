Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1 Lançamento da Audi

Entenda por que equipes clientes não escolhem seu próprio combustível na F1

Regulamento da Federação Internacional do Automobilismo tem atuação direta nesse comportamento

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Add as a preferred source
The busy grid

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Que a Fórmula 1 é um esporte em que até o parafuso é extremamente importante, todo mundo sabe, mas qual a parcela de relevância dos combustíveis nessa equação e por que as equipes clientes usam o mesmo fornecedor que as responsáveis por supri-los com as unidades de potência? 

Leia também:

Com a grande mudança de regulamento prestes a entrar em vigor - a partir do GP da Austrália em março - os combustíveis também se tornaram um elemento crucial. Contudo, a necessidade de criar uma gasolina 'verde', sem o uso de combustíveis fósseis, vem se mostrando um trabalho complexo. 

Para 2026, teremos cinco petrolíferas no grid. Confira abaixo: 

Fornecedores de combustível 2026

COMBUSTÍVEL EQUIPE
 Petronas Mercedes, McLaren, Williams e Alpine
Shell Ferrari, Haas e Cadillac
ExonMobil Red Bull e Racing Bulls
Aramco Aston Martin
BP Castrol Audi 

Não é coincidência que os times clientes usem o mesmo combustível que suas fornecedoras. Na verdade, é previsto em regulamento que isso aconteça. 

APÊNDICE C5: HOMOLOGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UNIDADES DE POTÊNCIA, COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA 2026–2030

1.4 Cada Fabricante de Unidade de Potência (PU) deve submeter um único dossiê de homologação, que se aplica a todas as equipes de F1 que ele pretende fornecer. Apenas a especificação do combustível, a especificação do óleo do motor e as peças que tenham passado por uma modificação incidental mínima, de acordo com as disposições do parágrafo 3.5 abaixo, podem diferir entre as equipes de F1. Nesses casos, tais diferenças devem ser declaradas separadamente nas seções específicas do dossiê de homologação.

Todas as Unidades de Potência fornecidas por um mesmo Fabricante de PU também devem ser operadas da mesma maneira e, portanto, devem:

a. Ser idênticas, de acordo com o dossiê, para cada equipe de F1.
b. Operar com software idêntico para o controle da PU, sendo capazes de funcionar exatamente da mesma forma.
c. Operar com especificações idênticas de óleo do motor e combustível, bem como com as calibrações de software associadas, a menos que um fornecedor alternativo seja preferido por uma equipe cliente.

Ou seja, logicamente, não faz sentido uma equipe cliente não usar o mesmo óleo e o mesmo combustível que o esquadrão fornecedor uma vez que a construção do motor é feito em parceria direta com a petrolífera. Optar por uma gasolina diferente poderia fazer a unidade de potência não operar de forma ideal, haver perda de desempenho e afetar diretamente a confiabilidade. 

E, claro, os acordos comerciais entre as equipes de fábrica e as clientes envolvem a obrigatoriedade de não solicitar um novo fornecedor de combustível.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari apresenta pintura de carro de 2026; veja imagens
Próximo artigo VÍDEO F1: Ferrari dá primeiras voltas com carro de 2026 em Fiorano

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

F1: Ferrari se manifesta sobre 'truque' de motores usado por Mercedes e Red Bull após reunião da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari se manifesta sobre 'truque' de motores usado por Mercedes e Red Bull após reunião da FIA

Últimas notícias

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona