Embora apenas um terço da temporada de 2025 da Fórmula 1 tenha se passado, muito do foco nos bastidores já está voltado para o próximo ano - quando os novos regulamentos de motor e chassi entrarão em vigor, como revelado por Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance.

Isso representa uma grande mudança para todas as equipes e fabricantes, mas, sem dúvida, ainda mais para a Red Bull. A equipe de Christian Horner não poderá mais contar com as unidades de potência da Honda e assumirá o controle de seu próprio destino com a Red Bull Powertrains-Ford.

Rushbrook disse anteriormente ao Motorsport.com que a maioria dos principais marcos para o motor de 2026 está sendo cumprida, embora ele tenha dito que é "impossível" atingir todas as metas ao mesmo tempo.

As preocupações com os regulamentos da F1 de 2026 são justificadas?

Além da competitividade geral, dois grandes pontos de interrogação - ou talvez até mesmo preocupações - permanecem no paddock: A revisão dos regulamentos levará a maiores diferenças de desempenho entre as equipes ou até mesmo a um domínio de longo prazo? E, em segundo lugar, será que as regras de 2026, com aerodinâmica ativa e um aumento na dependência elétrica, ainda produzirão corridas divertidas?

Em relação à primeira pergunta, houve amplas discussões nos últimos meses - incluindo a reunião de cúpula sobre motores no Bahrein - sobre concessões para os fabricantes que ficarem para trás. O objetivo é evitar um domínio de longo prazo como o que a Mercedes teve a partir de 2014.

Jim Farley, CEO da Ford, Mark Rushbrook, diretor da equipe Ford e Red Bull Racing, Christian Horner Foto de: Red Bull Content Pool

"Acho que sempre que há novas regras, especialmente com a unidade de potência e o chassi juntos, há, não quero dizer medo, mas há um risco conhecido para o esporte de que as pessoas possam entrar em níveis diferentes. Temos que ver como as coisas se equilibram depois disso. O mais importante é como reagimos como esporte", disse Rushbrook ao Motorsport.com.

As conversas nos bastidores não são sobre tokens, mas sim sobre horas extras de dinamômetro e limites orçamentários adicionais para o desenvolvimento de motores. Mas a questão continua sendo a rapidez com que essas medidas podem ter efeito na pista se um fabricante estiver claramente à frente.

"Bem, isso ainda está para ser visto", acrescentou Rushbrook. "Mas certamente faz parte das discussões que estamos tendo no momento, e estou feliz com o andamento das conversas até agora."

Que tipo de corrida as regras da F1 de 2026 produzirão?

Quanto à segunda preocupação - que tipo de corrida as regras de 2026 produzirão - Horner sugeriu durante o GP do Bahrein em abril que a distribuição de energia deveria ser ajustada para determinadas corridas.

Isso não mudaria o hardware dos novos motores, mas poderia ajudar a evitar o excesso de lift-and-coast (tirar o pé do acelerador para recuperar bateria), que ele vê como o pior cenário possível para os fãs e pilotos.

Regras da Fórmula 1 de 2026 Foto de: FIA

"Isso também faz parte do processo atual com todos os fabricantes. Todos têm suas próprias simulações, mas precisamos nos perguntar: O que isso significa para as corridas e para o espetáculo que oferecemos aos fãs?", disse Rushbrook.

"Para que o esporte seja bem-sucedido, precisamos trabalhar juntos para garantir que o show continue sendo um bom show. As equipes estão aqui para vencer, mas também precisamos fazer uma boa corrida".

Perguntado se ele teme que as regras de 2026 possam ser tão problemáticas quanto alguns no paddock temem, Rushbrook respondeu: "Não sei se vejo isso como um medo. Vejo isso como algo que precisamos observar e reagir de acordo".

A eliminação dos regulamentos de 2026 está totalmente fora de cogitação, embora as sobrancelhas tenham sido levantadas quando a FIA chegou a sugeri-la como uma opção durante o fim de semana do GP da China.

"Foi muito tarde para que algo assim surgisse", disse Rushbrook. "Mas é bom que depois disso todos tenham se reunido - fabricantes, equipes, a FIA e a F1" - referindo-se à reunião de alto nível no Bahrein. "Todos concordaram que 2026 é muito importante, então agora só temos que realizar juntos".

Como deve ser o motor da F1 do futuro?

A Red Bull está testando seu motor até a destruição na garagem Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Isso significa que um retorno aos motores V10 ou mesmo V8 não é mais uma opção a curto prazo, embora a pergunta permaneça: como deve ser o motor de F1 do futuro a partir de 2031, quando o próximo ciclo começar?

Um V10 ou V8 movido a combustível sustentável é amplamente discutido, embora a FIA tenha declarado, após a reunião do Bahrein, que os futuros motores sempre incluirão um componente elétrico. Isso é crucial para a Audi e a Honda - e a Ford deixa claro que também precisa de um certo nível de eletrificação.

Quando perguntado se esse é um elemento importante para a Ford permanecer envolvida na F1 a longo prazo, Rushbrook respondeu: "Sim. Para a Ford Motor Company, acreditamos que deve haver alguma forma de eletrificação".

"Isso é parte do que nos atraiu para as regras de 2026. O que importa é o equilíbrio entre o ICE (Motor de Combustão Interna) e a eletrificação. Precisa ser 50-50? Não, não necessariamente. Desde que tenhamos a oportunidade de contribuir, aprender e trazer conhecimento para nossos carros de estrada, o ideal é que isso seja o que estamos buscando".

Quanto à fórmula do futuro motor - um V10 ou V8 com KERS - Rushbrook acha que é muito cedo para dizer. "Tem havido muita discussão, mas é muito simplista dizer apenas V10 ou V8", acrescentou. "Há muitas maneiras de implementar algo assim. Você realmente precisa entrar em detalhes para ver se algo pode funcionar ou não".

Grupo motopropulsor da Red Bull Ford Foto de: Red Bull Content Pool

"Pode haver uma espécie de estrutura, mas se ela se alinha com o que a Ford Motor Company deseja, não posso responder até conhecer todos os detalhes".

A complexidade está em muitas variáveis: não apenas um V10 ou V8 ou quanta energia elétrica ele inclui, mas também se o motor deve ser turboalimentado. "Exatamente", disse ele. "Mas estamos falando de longo prazo aqui. Já existem alguns aspectos com os quais todos concordamos, mas também algumas áreas em que as opiniões ainda diferem".

Atualmente, o compromisso da Ford com a Red Bull vai até o próximo ciclo de regulamentações, que começa em 2026. O que acontecerá depois de 2031 depende da evolução dos regulamentos e do rumo que a F1 está tomando.

"É claro, mas isso é verdade para todas as formas de automobilismo das quais participamos", disse Rushbrook. "Em última análise, a saúde do esporte, os outros fabricantes que participam, os regulamentos técnicos e a capacidade de ter alguma forma de transferência de tecnologia são todos importantes para nós".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Dito isso, os investimentos maciços em Milton Keynes sugerem que a Ford não está nisso para o curto prazo, já que esses são projetos de longo prazo. "Essa é definitivamente a nossa intenção", confirmou Rushbrook. "Estamos comprometidos em trabalhar com todas as outras partes interessadas para que seja a coisa certa para o futuro desse esporte".

"Será que vai ser exatamente o que um único fabricante quer? Não. Mas isso faz parte do processo, porque, no final das contas, se a discussão for exatamente o que queremos e todos os outros fabricantes forem embora, então o esporte também não será saudável".

"Nós sabemos disso e os outros fabricantes também sabem. Portanto, temos que trabalhar juntos para o bem do esporte, para a saúde do esporte, e isso basicamente significa sermos parceiros fora da pista. Vocês querem competir ferozmente uns com os outros na pista, mas precisam trabalhar juntos fora dela", concluiu.

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!