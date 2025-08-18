Visto de fora, o mandato de Andrea Stella como chefe de equipe da McLaren na Fórmula 1 parece bastante simples. Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o italiano refletiu sobre sua jornada à frente da escuderia de Woking.

Depois de assumir o lugar de Andreas Seidl antes da temporada de 2023, o italiano supervisionou uma reestruturação técnica que transformou a equipe em uma frequentadora do pódio durante a segunda metade de uma temporada dominada pela Red Bull e, em seguida, o próximo grande passo em maio de 2024 fez com que ela se tornasse a equipe mais consistentemente competitiva da F1 desde então.

Seguiu-se o primeiro troféu de construtores em 2024, e os títulos consecutivos agora estão praticamente garantidos depois que a equipe papaia conquistou 11 dos primeiros 14 GPs desta temporada.

Não é exagero, portanto, chamar Stella - que tem a confiança do CEO Zak Brown - de arquiteto do renascimento da McLaren. Obviamente, a trajetória desde dezembro de 2022 não foi tão simples quanto parecia do lado de fora, e Andrea também teve que tomar decisões difíceis. Mas o italiano de 54 anos nunca foi de exigir crédito pelo sucesso da equipe.

"Bem, em primeiro lugar, eu vim a bordo, mas nunca liderei sozinho", disse ele ao sentar-se para conversar com o Motorsport.com no GP da Hungria. "Zak e eu sempre trabalhamos em uníssono, muito conectados, e então criamos ao nosso redor um grupo de líderes com os quais somos muito unidos".

"Não há nada neste negócio que se faça sozinho, mesmo quando se trata de decisões difíceis ou de analisar a equipe para entender como melhorá-la. Onde estão as áreas que devem ser consolidadas e, se for o caso, fortalecidas? E onde estão as áreas em que você precisa de uma pequena revolução, porque, caso contrário, nunca chegaremos onde queremos - ou não será rápido o suficiente?"

"Sempre foi um trabalho de equipe, obviamente, não é uma equipe muito ampla, mas Zak e eu somos muito bem apoiados do ponto de vista técnico e de análise de pessoas".

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

'Pessoas que não têm atributos de colaboração simplesmente não estão na mesa'

A primeira ação de Stella foi implementar uma estrutura em três frentes, com diferentes diretores técnicos para cada pilar de desempenho principal, que foi aperfeiçoada em abril e maio do ano passado após a saída de David Sanchez.

Neil Houldey tornou-se o diretor técnico de engenharia da equipe, com Mark Temple sendo promovido à função de diretor técnico de desempenho e Peter Prodromou liderando a aerodinâmica. Essas mudanças liberaram Rob Marshall, um dos principais nomes da Red Bull, para se concentrar em sua função de designer-chefe.

Marshall e Prodromou são dois bons exemplos do que Stella achava que a McLaren precisava para voltar ao topo: identificar e contratar os principais diferenciadores de seus rivais, no caso de Marshall, ao mesmo tempo em que capacitava algumas das melhores mentes de engenharia existentes na McLaren, que talvez tivessem sido marginalizadas ou subutilizadas em estruturas anteriores mais verticais. Essa estrutura mais horizontal também exigiu a adesão de seus líderes e a capacidade de tomar decisões como um coletivo.

"O primeiro passo foi olhar para a equipe com um mapa e entender o que é material para campeonatos mundiais e o que não é. Mas também identificar quem são os líderes da equipe. Mas também identificar quem são os principais líderes que terão de liderar suas próprias áreas. E a última parte foi acreditar em um modelo baseado na colaboração", explica Stella.

"Ainda me lembro de quando anunciamos que iríamos passar de um para três diretores técnicos, houve muitas perguntas sobre quem tomava as decisões. Para mim, quem toma as decisões nunca foi um problema, porque minha maneira normal de ver as coisas é tão colaborativa que quem não tem esse tipo de atributos simplesmente não está na mesa".

"As decisões normalmente tendem a ser apenas uma massa crítica de informações acumuladas, em vez de ter um ditador que, em algum momento, tomará uma decisão. Zak e eu acreditamos que isso é possível. Desde então, adicionamos Rob Marshall, que é um quarto diretor técnico, e a dinâmica não mudou".

"Mas a base cultural e os atributos comportamentais nunca devem se degradar, caso contrário, esse modelo começa a sofrer. Portanto, é preciso muita presença, muita compreensão do que está acontecendo na empresa para proteger essa forma de trabalho. São as interações humanas que dão o verdadeiro significado ao que alcançamos".

Andrea Stella, McLaren Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Apesar de sua modéstia, Stella pode se orgulhar de muitas coisas nas últimas duas temporadas e meia. Quando lhe perguntaram qual foi o aspecto mais gratificante de levar a McLaren ao título mundial, ele disse que poderia dar "mil respostas diferentes e todas elas seriam válidas", mas acabou se concentrando na maneira como conseguiu fazer com que cada parte da equipe de mais de mil pessoas fizesse parte de sua jornada.

"Sem dúvida, contribuir para trazer um campeonato para a McLaren foi um dos pontos altos", diz ele. "Não apenas no sentido do legado da equipe McLaren de Fórmula 1, que é obviamente impressionante quanto ao prestígio e à gratificação que isso pode ter, mas também penso nas mil pessoas e na maneira como isso foi comemorado".

"Ganhei muitos campeonatos [na Ferrari], mas neste todos ficaram muito felizes, porque acho que todos sentiram: 'Isso é algo que me pertence, é algo que conquistei, é algo para o qual contribuí, cresci junto com a equipe'. Então, para mim, ter ajudado todos na McLaren a ter esse tipo de sentimento e sensação de progresso constante é o que considero mais satisfatório".

"Há quase mais satisfação na jornada do que na conquista. Em última análise, são as interações humanas que dão o verdadeiro significado e sentido ao que alcançamos", concluiu Stella.

