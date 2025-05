Em Ímola, a Sauber comemorou seu 600º GP, desde seu humilde início na Fórmula 1 em 1993, passando por uma montanha-russa de passagens independentes e com fabricantes antes de se transformar na equipe da Audi no próximo ano. Um homem esteve presente em todas as corridas e, quando a Sauber comemorou seu aniversário, o mesmo aconteceu com o gerente esportivo de longa data, Beat Zehnder.

Zehnder já viu de tudo: Mercedes, BMW e Red Bull indo e vindo, pódios surpreendentes e aquela mágica vitória no GP do Canadá de 2008 com Robert Kubica - mas também momentos difíceis, quando a equipe quase foi à falência em várias ocasiões.

Todas as coisas boas têm um fim, e a sequência de 601 corridas consecutivas de Zehnder termina depois de Mônaco, quando o veterano suíço passa a trabalhar na fábrica como diretor de programas e operações, ajudando a expandir as instalações da equipe e a formar um esquadrão de testes.

Passar 33 anos no paddock já é bastante impressionante, mas é especialmente curioso para um homem que nem sequer gostava de corridas quando começou, disse Zehnder, de 59 anos, ao Motorsport.com em uma ampla entrevista sobre sua carreira histórica.

Zehnder: "Fui aprendiz de mecânico e trabalhei nos maiores motores de navios já construídos. Motores enormes com mais de 110 mil cavalos de potência e 14 metros de altura. O engraçado é que eles eram construídos no meio da Suíça sem litoral".

"Toda vez que uma série de motores era entregue a um navio - seja um transatlântico de luxo ou um petroleiro - havia um mecânico viajando com o grupo de motores por dois anos. Era isso que eu queria fazer. Eu queria conhecer o mundo. Nessa época, eles realmente perceberam que é mais barato construir motores perto da água e não no meio da Suíça, então a produção na Suíça foi encerrada".

A Sauber competiu em carros esportivos com a Mercedes-Benz antes de entrar para a F1 Foto de: Sutton Images

"Eu sempre viajava de bicicleta para o trabalho e um dia tive um pneu furado, então tive que pegar o trem. Lá, vi um anúncio da PP Sauber AG no jornal, procurando um mecânico para a equipe de corrida. 'Prepare-se para viajar pelo mundo'. Era exatamente isso que eu queria, então liguei imediatamente para ele [Peter Sauber, fundador da Sauber]".

"Ele me convidou para uma entrevista, que durou 10 minutos, porque ele achava que eu era muito jovem, com 20 anos, sem experiência e nem mesmo interesse em automobilismo. Eles estavam competindo em corridas de carros esportivos e eu não tinha ideia do que eles estavam fazendo com esses carros do Grupo C [de Le Mans e outros campeonatos de endurance]".

"Portanto, ele tinha toda a razão em me recusar, mas isso continuou a me incomodar e, três semanas depois, liguei para ele novamente. E ele me contratou imediatamente, porque precisava de pessoas para construir carros".



MS: Poucas pessoas teriam ligado para Peter novamente três semanas depois, mas você não aceitou um não como resposta.

Zehnder: "Sim, provavelmente foi o momento mais difícil para a equipe, mas também o mais satisfatório. Éramos um grupo de jovens. Eu era o funcionário número nove no total. Tínhamos Peter Sauber, um gerente de equipe, um diretor técnico e um secretário, além de cinco mecânicos. Nós mesmos montamos o carro inteiro. Três semanas depois de começar, tive que participar da minha primeira corrida em Jerez".



MS: A Sauber era uma das líderes do Campeonato Mundial de Carros Esportivos apoiada pela Mercedes, mas depois a fabricante se retirou e mudou para a McLaren como parceira de motores na F1. Isso deve ter sido um golpe, mas Peter Sauber também decidiu entrar para a F1.

Zehnder: "Não estávamos prevendo a decisão da Mercedes. Tínhamos um bom projeto em andamento com Harvey Postlethwaite como diretor técnico e Mike Gascoyne como seu assistente. Quando a Mercedes desligou a máquina, Harvey saiu. Mike ficou um pouco mais. Como consequência, não corremos em 92, mas nos preparamos para o que estava por vir, porque a infraestrutura de uma equipe de carros esportivos era completamente diferente da F1".

MS: Em 1993, a equipe foi bastante competitiva logo de cara. Vocês terminaram em sétimo lugar no campeonato de construtores com Karl Wendlinger e JJ Lehto.

Zehnder: "Tivemos meio ano para testar, mas sim, foi muito bom. Poucos carros terminaram a primeira corrida em Kyalami [na África do Sul] e, hipoteticamente, Wendlinger poderia ter terminado no pódio, mas ele teve um problema elétrico. Foi gratificante, porque era uma equipe muito pequena e muito trabalhosa. Naquela época, éramos cerca de 120 a 150 pessoas".

MS: Então veio 1994, que foi um ano negro para a Fórmula 1. Roland Ratzenberger e Ayrton Senna morreram em Ímola, e Wendlinger também sofreu um acidente que mudou sua carreira em Mônaco. Esse ano foi muito difícil?

Zehnder: "Foi horrível. Eu queria parar depois de Ímola, porque eu era novo nas corridas e, para mim, era um cenário completamente novo. E eu conhecia Ratzenberger dos carros esportivos".

"O que me deixou realmente irritado foi quando a Minardi de Michele Alboreto perdeu uma roda durante um pitstop. A roda passou como uma bala pelos mecânicos da Lotus e da Ferrari. Ninguém pensou em parar a corrida ou pelo menos fechar o pitlane para trazer ambulâncias. Eles os levaram para o centro médico, um a um, enquanto os carros passavam".

"Para mim, isso não era aceitável. Fui até o Peter, o sacudi e gritei: "Parem a corrida!". Depois da corrida, eu disse a ele que estava fora, mas Peter teve uma longa conversa comigo e me convenceu a ficar.

"A situação ficou ainda mais difícil 10 dias depois, com o acidente de Karl [Wendlinger] na chicane em Mônaco. Eu estava ao lado dele quando o tiraram do carro e imediatamente percebi que a situação não estava muito boa, porque ele estava tremendo e tinha espuma por toda parte. E, duas semanas depois, Andrea Montermini se machucou em Barcelona. Não foi um bom momento".

"Mas olhando pelo lado positivo, aprendemos muito com aquele momento. Fomos a primeira equipe a correr com paredes altas no cockpit [do carro], algo pelo qual Peter estava lutando. Inicialmente, a FIA não queria nos deixar utilizá-las porque o modelo do cockpit não se encaixaria. Então, Peter disse: ou vocês nos permitem usá-las ou vamos nos retirar da temporada".

"Perdemos cerca de três ou quatro quilômetros de velocidade máxima devido ao arrasto. Mas, no final, convencemos o presidente da FIA, Max Mosley, e eles nos permitiram correr".

O acidente de Karl Wendlinger no Grande Prêmio de Mônaco de 1994 foi um ponto baixo na existência da Sauber Foto de: Motorsport Images

MS: Quão crucial era Peter Sauber naquela época?

Zehnder: "De muitas maneiras, ele manteve a equipe viva. Antes de mais nada, ele era um modelo a ser seguido. O nome Sauber significa limpo em alemão. Ele era bom com seus funcionários e não tinha iates ou carros de luxo. Por ser tão pé no chão, ele era muito bom em convencer os parceiros a se juntarem ao nosso projeto".

"Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas Toto [Wolff] está aqui por causa de Peter. Peter trouxe a Mercedes de volta às corridas internacionais, porque eles pararam por 30 e tantos anos após o acidente de Le Mans em 1955".

"A Red Bull e a Petronas estavam em nosso carro em 1995. Com a Red Bull, tivemos um desentendimento sobre um piloto. O Dr. Helmut Marko estava defendendo Enrique Bernoldi e, do nada, surgiu Kimi Raikkonen, então nós rachamos. Mas também tínhamos o Credit Suisse, a BMW... sem Peter e a maneira como ele apresentava a equipe, teríamos desistido há muito tempo".



MS: O desligamento da BMW após 2009 foi especialmente difícil para a equipe. A história diz que, em determinado momento, vocês estavam pagando os quartos de hotel de seus próprios bolsos.

Zehnder: "Quando Peter vendeu a empresa para a BMW, ele era proprietário de 33% das ações. 67% eram de propriedade do Credit Suisse. Com os recursos que Peter recebeu das ações, ele teve que comprar de volta 100%. E a taxa de leasing do V6 era três vezes maior que a do V8, e isso nos matou.

"E sim, a história é verdadeira. Nos testes da pré-temporada de 2016, perdemos o primeiro teste e, no segundo, Peter disse que não tínhamos condições de ir até lá. Mas, para mim, perder os dois testes era o mesmo que declarar falência".

"Então, paguei os voos e os hotéis para o segundo teste em Barcelona. E garanti, com todos os cartões de crédito que eu tinha, que conseguiríamos alugar o equipamento para a primeira corrida em Melbourne. Usei meu primeiro cartão de crédito, meu segundo cartão de crédito e o cartão de crédito da minha esposa. Ela não ficou muito feliz comigo... Mas consegui recuperar tudo e o Peter também investiu muito, de forma privada. Isso aconteceu de 2013 a 2016 e, em determinado momento, acabamos ficando sem dinheiro".



MS: Até que a Longbow Finance, de Finn Rausing, comprou a equipe em julho de 2016. Isso deve ter sido um alívio.

Zehnder: "Sem dúvida. Finn estava apoiando Marcus Ericsson há muito tempo e Bjorn Wirdheim também, então sabíamos que ele estava levando isso a sério. Ele era um fã. Na primeira vez que o encontrei, percebi que ele sabia mais sobre a história da Sauber do que eu. Ele sabia tudo sobre o que Peter fez nos anos 60 e 70. Tivemos muita sorte por ele ter aparecido".

A única vitória da Sauber foi como equipe de trabalho da BMW no Grande Prêmio do Canadá de 2008, com Robert Kubica. Zehnder está na foto à esquerda do segundo colocado, Nick Heidfeld. Na temporada seguinte, a BMW se retirou da equipe e a Sauber voltou a lutar pela sobrevivência Foto de: Motorsport Images

MS: Curiosamente, depois da Mercedes e da BMW, a Sauber agora está se unindo à sua terceira montadora alemã depois de muitos anos como uma equipe independente. A história de Hinwil tem sido uma verdadeira montanha-russa.

Zehnder: "Sim, mas para a maioria das equipes tem sido a mesma história, exceto para os grandes fabricantes de automóveis. Quantas vezes a Jordan mudou de nome? Felizmente, a F1 mudou muito e o valor de mercado das equipes agora é enorme. Você tem diferentes possibilidades com um fabricante de automóveis, não apenas o apoio financeiro. São os procedimentos, sistemas, ferramentas. É um mundo diferente".

"Todos na Suíça e em Neuburg sabem o que está em jogo. Estamos aqui para vencer corridas. Não no próximo ano ou no ano seguinte, mas temos um roteiro claro e faremos de tudo para cumpri-lo".

"Investiremos muito em um novo carro. Investiremos muito em um novo simulador e em novas ferramentas de simulação. Contratamos 200 pessoas nos últimos dois anos e vamos contratar mais 200, provavelmente, nos próximos 18 meses. Também estamos planejando um novo campus, porque se quisermos ter mil funcionários, precisamos de espaço para eles".



MS: Quando você reflete sobre esses 33 anos, quais são algumas das lembranças e histórias mais marcantes? Você deve ter muitas...

Zehnder: "Sim, mas a maioria delas não pode ser publicada! [risos]. Johnny Herbert era o cara mais engraçado que já tivemos. A maneira como ele brincava com a equipe era inacreditável. Kimi Raikkonen também foi especial. Depois de 23 corridas na Fórmula Renault, ele veio direto para a F1 e, no primeiro teste em Mugello, não conseguiu segurar o pescoço. É provavelmente a pista mais fisicamente brutal que existe. Ele deu duas ou três voltas e depois precisou de um intervalo de 45 minutos e de uma massagem do fisioterapeuta Josef Leberer.

"E então Michael Schumacher nos procurou e disse: 'Quem é esse cara? O controle do carro dele é inacreditável'. Fomos em frente com ele, mas pedimos que ele fizesse um trabalho físico com Josef primeiro. Ele ficou muito irritado porque já tinha planejado uma espécie de festa na Finlândia com seus amigos. Nos dois primeiros dias, ele não quis falar com Josef de jeito nenhum..."

"Mas Kimi estava muito concentrado. Em sua primeira corrida, em 2001, ele não estava em lugar nenhum apenas 10 minutos antes da abertura do pitlane para as voltas de reconhecimento. Acontece que ele estava deitado embaixo da mesa com um cobertor. E então ele disse: "Me dê mais cinco minutos!" (risos). Ele acabou marcando seu primeiro ponto em sexto e sua resposta foi: 'Bem, ainda há cinco na minha frente....'"

MS: Leberer, o lendário fisioterapeuta de Ayrton Senna, permaneceu na Sauber de 1997 até sua aposentadoria, há dois anos. Você também ainda está lá. Qual é a importância da lealdade para você e para a Sauber?

Zehnder: "Obviamente, recebi ofertas de outras equipes ao longo dos anos. Quando a BMW anunciou que estava assumindo a Sauber em 2005, demorou cerca de cinco minutos para Dietrich Mateschitz me ligar com uma oferta de emprego. Mas eu estava muito grato a Peter por ter me dado a chance de me desenvolver, e Peter disse que precisava que eu ficasse para a transição para uma equipe de fábrica".

"Depois disso, tive contato com outras equipes, mas o momento nunca foi propício, eu não teria ido embora quando passamos por aqueles momentos de dificuldade financeira. A Suíça é um belo lugar para se estar, e a lealdade é muito importante para mim."

Beat Zehnder com o novo diretor de equipe da Sauber, Jonathan Wheatley, que veio da Red Bull, onde era o colega do veterano suíço como diretor esportivo Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

MS: Você disse que começou a trabalhar como mecânico porque queria viajar pelo mundo. Então, é justo dizer que você definitivamente teve seu quinhão de aventura.

Zehnder: "Você diz isso, mas especialmente com o calendário que temos agora, literalmente não há tempo para viajar mais cedo ou ficar mais tempo. Já estive em Melbourne mais de 25 vezes e nunca vi a cidade. Provavelmente já estive em Barcelona 100 vezes e só cheguei ao centro da cidade uma vez. Você também quer estar em casa de vez em quando".

MS: Enquanto se prepara para a chegada oficial da Audi, você não viajará mais para todas as corridas depois de 601 GPs consecutivos. Como você se sente em relação a uma mudança tão grande em sua vida?

Zehnder: "Eu ainda não sei. Tenho duas opções. Ou tenho duas telas de TV em casa, com acesso às ferramentas de estratégia em uma tela e à transmissão na outra. E convido muitos amigos. A outra opção é pegar um pequeno barco no lago de Zurique, ignorar completamente a corrida e desligar o telefone. Vamos ver".

"Definitivamente, será uma nova parte da minha vida. Minha esposa está feliz. Se vou chorar? Acho que não. Só chorei uma vez nas corridas e foi quando estávamos liderando as 24 Horas de Le Mans em 1991 por três voltas e desistimos depois de mais de 21 horas. Ainda visitarei corridas de vez em quando, porque tenho algumas promessas a cumprir, mas Mônaco é minha última corrida regular".

MS: A aposentadoria é mesmo uma opção para alguém como você?

Zehnder: "Não, não, não. Tenho muito o que fazer. Na verdade, eu esperava que minha nova função fosse um pouco mais tranquila, mas como sou responsável por toda a infraestrutura para o próximo ano, como a nova hospitalidade da Audi, estamos falando de muitos projetos. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Uma coisa é certa: não acho que vou ficar entediado na empresa! [risos]"

