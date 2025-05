Ele entrou na ponta dos pés, sem alarde, deixando a atenção da mídia para outros novatos. Isack Hadjar se tornou um piloto regular na Fórmula 1 sem nunca ter vencido um campeonato, um aspecto que introduz um assunto que ele aborda à sua maneira, com poucas palavras, ponderado, direto.

"Para um jovem piloto, o mais importante é impressionar, você pode ganhar um campeonato, mas se não impressionar, dificilmente atingirá seu objetivo". Hadjar atingiu seu objetivo, entrando na F1 aos 20 anos de idade e levando apenas algumas corridas para enviar outra mensagem muito importante àqueles que acreditaram nele. Isack vale o investimento feito.

GP de Mônaco de F1, 2021: Hadjar surpreendentemente vence a corrida da Fórmula Regional depois de conquistar a pole position. Depois da corrida, ele volta para um pequeno apartamento alugado para o fim de semana com seu ex-empresário.

"Tínhamos acabado de nos mudar quando meu treinador me disse que tinha recebido um telefonema: 'Helmut Marko quer te conhecer'. Eu estava tirando um cochilo e disse a ele que se danasse e me deixasse em paz. Claro que achei que era uma piada, mas a insistência me fez perceber que não era. Perguntei "OK, quando?" e a resposta foi 'agora!'".

"Corremos para o hotel dele, não havia táxi, então fomos a pé até lá, chegando completamente suados. Helmut estava em pé no meio do saguão, sentamos e foi fácil. Ele olhou para mim e disse: 'Vou lhe enviar um contrato e pronto'. No momento, isso me pareceu estranho, mas depois percebi que é assim que funciona".

Isack Hadjar, Racing Bulls com Roberto Chinchero, jornalista do Motorsport.com Foto de: Racing Bulls

Hoje Hadjar mora em Faenza, perto da sede da Racing Bulls que o recebeu no final do ano passado. "Gosto mais de lá do que de Milton Keynes, mas na verdade passo muito pouco tempo em casa, fui para Melbourne e voltei antes de Ímola, vamos de uma corrida para a outra e, se houver alguns dias de folga, geralmente vou para o simulador em Milton Keynes".

Quando Isack ouve, ele observa seu interlocutor atentamente; depois, quando ele toma a palavra, seu olhar vai para outro lugar e então retoma a frase final.

Enquanto ele se prepara para seu primeiro fim de semana europeu como piloto de Fórmula 1, não há nenhum traço de tensão. Seu apartamento em Faenza fica a apenas quinze quilômetros do circuito de Ímola, e ele prepara sua mochila com precisão, verificando duas vezes se tudo está em seu lugar.

Precisão, ordem e atenção que também se refletem em sua paixão pelo judô, praticado sempre que tem oportunidade. Uma vez pronto, ele antecipa quem o acompanhará nas primeiras atividades do fim de semana: "Vamos?".

Com ele estão seus pais. O pai Yassine é físico quântico, a mãe Randa é diretora de recursos humanos em uma empresa pública e também cuida da carreira de Isack. "Minha família é de origem argelina, meus pais chegaram à França por conta própria, aos 19 anos, e construíram o que têm por puro mérito". Yassine Hadjar é um profissional conhecido em sua área; na parte de trás do capacete de Isack há fórmulas físicas em sua homenagem.

O capacete de Isack Hadjar Foto de: Red Bull Content Pool

"Quando eu tinha cinco anos de idade, ele me colocou em um kart alugado, o que foi uma experiência assustadora para mim. Dois anos depois, meu pai me inscreveu em um curso realizado em uma pista de kart nos arredores de Paris, o curso consistia em uma aula a cada quinze dias, nas manhãs de domingo. No final, o instrutor disse ao meu pai: 'seu filho é bom, você deveria comprar um kart para ele e deixá-lo tentar correr'".

"Como eu disse, meus pais trabalharam muito para chegar onde estou agora, e as regras eram as mesmas para mim. 'Se você quer se comprometer com algo, você faz', mas estava implícito que eu tinha que me destacar, me sobressair, caso contrário, eles dificilmente apoiariam o que se tornou meu sonho".

Isack também revelou que o pai foi o primeiro mecânico dele: "Ele odeia mecânicos, mas ele estava comigo nas pistas de kart, e ele era meu mecânico. Ele fazia isso pelo filho, nos fins de semana na pista e em longas viagens de carro, todo o seu tempo livre era dedicado a mim. Depois dos primeiros resultados, a coisa ficou séria e minha mãe entrou em cena".

Randa Hadjar tem uma importante rede de contatos construída em sua carreira e consegue reunir o orçamento que permite a Isack iniciar sua carreira em monopostos. Além disso, é ela quem o acompanha quando ele entra no paddock em Ímola, mas sempre um passo atrás.

É quinta-feira, um dia de atividades para a mídia, mas o programa de Isack começou muito antes. Terça-feira no simulador, quarta-feira em Faenza, junto com Lawson, para uma reunião com toda a equipe. Entre uma entrevista e outra, Hadjar usa seu celular, mas não para usar as redes sociais.

Na tela, há lances de futebol, MMA ou treinos livres e classificatórios de categorias de formação. A lista de esportes que Isack acompanha com paixão é longa: ele é fã do PSG, amigo de Fabio Quartararo. Agora que ele é um piloto de F1, alguns sonhos estão começando a se tornar realidade. Tudo, porém, sempre com os pés no chão.

Isack Hadjar, Racing Bulls com Roberto Chinchero, jornalista do Motorsport.com Itália Foto de: Racing Bulls

"O que estou fazendo é exatamente o que eu sonhava fazer. A única diferença é que nos sonhos há alguns aspectos menos atraentes, como a quantidade de horas que passamos na estrada".

"Quando eu era pequeno, meu pai costumava me dizer: aproveite os dias em que você está entediado. E eu pensava: 'do que você está falando? Eu quero correr, quero jogar futebol, quero ver meus amigos, aproveite esses dias'. Mas agora eu entendo, sinto falta daqueles dias em que eu ficava em casa sem nenhum compromisso".

"O ritmo agora é muito acelerado, é cansativo, na semana passada fiquei doente, estava com dor de cabeça. Mas quando entro no carro, especialmente na classificação com o formato Q1, Q2, Q3, bem, eu adoro".

"Você sabe que tem de lutar até o último décimo, porque às vezes um décimo faz a diferença entre um bom resultado e um não tão bom, e esses são ótimos momentos. Eu gostaria de ter duas vidas, uma em que eu pudesse passar o tempo sozinho e com as pessoas de quem gosto e outra em que eu apenas pilotasse, mas sei que não posso ter as duas".

A atividade fora da pista na sexta-feira é muito limitada, mas a manhã de sábado começa com uma presença no cobiçado Paddock Club, uma área frequentada por convidados VIP. Isack sai da área de hospitalidade escoltado, como sempre, por Andrea Saveri, seu assessor, e caminha a distância com fones de ouvido.

"Eu ouço rap francês, mas não só, depende do momento". À primeira vista, Hadjar pode parecer um cara agitado, mas passar um tempo com ele revela que, por trás de movimentos muito óbvios, há um sistema de recarga, seu próprio método de se isolar e começar a se concentrar no que está por vir, seja pilotando ou até mesmo em um briefing técnico.

"Sei que uma parte importante do jogo é jogada na frente técnica", ele comenta enquanto se dirige aos boxes para a classificação. "No início não foi fácil, mas agora é um aspecto do meu trabalho que eu gosto. Percebi que também é possível fazer a diferença fora do carro e estou ciente de que posso crescer muito nesse aspecto".

"Estou usando minha cabeça, meu pai é físico quântico e estudou a vida toda, espero ter herdado algumas de suas habilidades. Além disso, tenho muito claro que, quando vou para a pista, não sou apenas a pessoa que deve levar o monoposto ao máximo, mas também o principal sensor com o qual os engenheiros podem contar".

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Peter Fox / Getty Images

Há apenas um obstáculo que Isack provavelmente enfrentará. Na primeira temporada da Fórmula 1, tudo é empolgante, tudo é novo, mas logo muitas atividades começam a se tornar rotina. "'Eu odeio repetição! Se você me faz fazer a mesma coisa 200 vezes, você me mata, eu gosto de novos desafios".

Hadjar terá muitos desafios pela frente, mas, enquanto isso, ele está lançando bases importantes para tornar seu futuro sólido. No final da classificação em Imola, ele não esconde sua decepção por ter ficado em nono lugar no grid, e nem mesmo os gestos de consolo de seus pais surtiram efeito. "Eu poderia ter ficado em quinto...".

Há alguns meses, Hadjar não era nem mesmo um piloto de Fórmula 1, mas o tempo corre rápido. "Se eu acreditei? Sempre! Caso contrário, eu não teria corrido, sempre acreditei, mesmo nos piores momentos".

No entanto, ninguém informou oficialmente a Isack que ele correria na F1 em 2025. "Eu nunca recebi um telefonema no qual me disseram que eu seria um piloto de Fórmula 1, digamos que Helmut não gosta de dar boas notícias", brincou.

"Ninguém me disse 'Bom dia Isack, no ano que vem você estará na Fórmula 1'. Não, nada disso, mas é claro que eu entendi o recado. Somente no final da última temporada, quando eu estava em Milton Keynes para uma sessão de simulador, me disseram que eu iria para Faenza no dia seguinte. Perguntei por que e eles disseram 'não se preocupe, vejo você amanhã'. É uma história engraçada, mas me manteve alerta".

Embora a corrida em Ímola não tenha sido generosa com Isack (que passou sem culpa do sexto para o nono lugar devido à entrada do safety car na pista), a "cotação" do francês no paddock continua a subir.

"O que eu disse sobre minha carreira nas categorias juniores ainda é válido, você nem sempre tem um monoposto vencedor à sua disposição, mas acho que você sempre pode ter a oportunidade de mostrar algo impressionante, algo bom, e é nisso que eu sempre confiei. Mas estou ciente de que chegará o momento em que apenas uma coisa contará: vencer, e vencer muito".

Isack Hadjar, Racing Bulls com Roberto Chinchero, jornalista do Motorsport.com Foto de: Racing Bulls

