Depois de optar por manter os atuais pneus da Fórmula 1 pela terceira temporada consecutiva, a Pirelli desenvolveu novos compostos após vários estouros de pneus de perfil alto durante a temporada de 2020.

Os novos compostos da Pirelli, que são mais robustos, mas ligeiramente mais lentos e têm maior impacto no manuseio do carro, não foram muito bem recebidos pelos pilotos quando foram apresentados no Bahrein, com Lewis Hamilton e Sebastian Vettel preferindo ficar com os compostos atuais.

Na esteira dessa onda de críticas, o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, pediu aos pilotos que apoiassem a Pirelli, dizendo que os novos compostos são necessários para lidar com as demandas de pressão aerodinâmica da safra atual de carros e evitar novas falhas.

O diretor da Ferrari, Laurent Mekies, concordou com Wolff que as equipes não deveriam se preocupar se os pneus vão aguentar, mas explicou que os novos compostos vão causar dor de cabeça.

"Sabemos que este pneu é feito para melhorar a segurança, o pneu protótipo, então é assim que as coisas são", disse Mekies.

“Todos nós queremos segurança, todos queremos dar o máximo que pudermos sem nos preocuparmos com a segurança dos pneus e acho que foi isso que a Pirelli fez.”

"Então, sim, eles vêm com menos aderência, não gostamos de menos aderência, mas se é o preço que se tem que pagar, tenho certeza que está bem.”

"Agora, a parte complicada com esses pneus é que sim, eles têm menos aderência, mas também vêm com mudanças de equilíbrio nas curvas e provavelmente vai significar um pouco de dor de cabeça durante o inverno para ver a melhor forma de fazer isso."

Os pilotos descobriram que os compostos protótipo da Pirelli causaram subviragem quando foram testados no Bahrein e não pareceram resolver os problemas recorrentes de superaquecimento.

Isso significa que ajustar os carros de 2021, em grande parte transportados deste ano, para a nova borracha será um fator importante para ficar à frente da oposição no início da próxima temporada.

"Não é apenas menos aderência, suas características são bastante diferentes", acrescentou Mekies.

