Valentino Rossi compartilha desejo de "ir para a pista com Verstappen" em corridas de GT
Multicampeão da MotoGP participa de categorias endurance e quer competir com o holandês em corridas com GTs
#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi
Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com
Insatisfeito com as novas regras da Fórmula 1 e em busca de novas experiências, Max Verstappen deu seus primeiros passos nas corridas com carros GT no ano passado, se preparando para participar das 24h de Nurburgring. Agora, o multicampeão da MotoGP, Valentino Rossi, falou sobre a vontade em dividir a pista com o holandês nas competições de GT, das quais ele mesmo participa há algum tempo.
Em entrevista a Sky Sports, Rossi diz ter "aberto a porta" para esse tipo de decisão, compartilhando ainda a alegria em ver Verstappen pilotar GTs. No último fim de semana, o time do holandês competiu na GT World Challenge Europe, em Paul Ricard, campeonato do qual o multicampeão de MotoGP já participou.
"Eu abri um pouco a porta, pavimentei o caminho. Fico feliz. Não acho que seja tudo por minha causa, mas é uma grande satisfação ver Verstappen pilotando esse tipo de carro. Espero muito poder ir para a pista com ele em breve e dar algumas voltas juntos", falou.
“As corridas de GT são uma categoria em crescimento. Os carros são realmente prazerosos de pilotar e é um lugar onde você ainda sente a essência do automobilismo. Os carros são rápidos, mas também são pesados e difíceis de guiar. As corridas são ótimas, então é muito legal", completou.
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