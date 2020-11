Quase um dia após o acidente gravíssimo de Romain Grosjean no GP do Bahrein de Fórmula 1, a esposa do piloto francês, Marion, foi às redes sociais se manifestar sobre o caso e agradecer a todos pela força e apoio visto pela comunidade do esporte a motor.

Grosjean segue no hospital no Bahrein e deve receber alta na terça-feira. Segundo Gunther Steiner, chefe da equipe, o piloto estava de bom humor quando foi visitá-lo na noite de domingo e já estava falando com seus filhos pelo telefone.

No Instagram, Marion disse que estava sofrendo para encontrar as palavras ideais para expressar suas emoções, algo que deveria fazer Grosjean rir, pelo fato dela ser tagarela.

"Obviamente, eu não dormi nesta noite. E, para ser honesto, não sei o que escrever para vocês. Eu só sei que é bom fazer isso. Sempre me ajudou. Nesta manhã, não vou mentir, as palavras não vêm fácil. E isso vai fazer com que ele ria, porque ele sabe o quão tagarela eu sou".

"Eu sempre escrevi muito para ser exata. E não sei qual foto postar também. Qual foto postar após ontem? Das chamas? Dele sendo ajudado? Da carcaça do carro? Eu coloquei essa aqui, meio bobinha, porque ambos estamos usando a mesma camiseta de seu título na GP2".

"Eu ainda durmo com ela de vez em quando. Eu gostaria que ela tivesse a palavra super-herói em vez de campeão, mas, qualquer coisa faço uma para mim. Já para as crianças, é difícil de explicar o inexplicável. No Twitter, eu usei palavras profundas, de urgência, para protegê-los, acima de tudo".

"Eu falei sobre o 'escudo de amor' que o protegeu. Hoje, precisamos encontrar outras fórmulas, inventar outras frases para explicar a sensação. Vamos encontrá-las juntos".

Ela ainda fez diversos agradecimentos pelo apoio, incluindo Kevin Magnussen, companheiro de Grosjean na Haas, o presidente da FIA Jean Todt e até aos seus filhos, que "tiraram o pai do incêndio".

"Gratidão ao pessoal do carro médico. Palavras de amizade a Jean Todt e sua humanidade infalível. Obrigado a todos que mostraram seu apoio, afeto, bondade, que é tão precioso para nós. Obrigado à família de Jules Bianchi; seu pai Philippe, que vem à minha cabeça constantemente".

"Agradeço a Kevin Magnussen pelas palavras. À equipe do Canal + [responsável pelas transmissões de F1 na França] pela delicadeza. Se esquecer de alguém, perdão. Muito obrigado aos nossos filhos, que o tiraram do incêndio. Obrigado à sua coragem, trabalho árduo, força, amor e treinamento físico que o mantiveram vivo".

"Não foi apenas um milagre, e sim vários".

