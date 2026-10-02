ESTATÍSTICAS: Veja quantos poles venceram GPs de F1 na Malásia

O circuito de Sepang está há quase uma década fora do calendário da Fórmula 1 e por isso os dados encontrados aqui são de outra época e de outros regulamentos. Ainda assim, podem servir para verificar se sair à frente na Malásia geralmente significa vitória.

E a conclusão é que, embora a pole position não seja decisiva para ganhar as corridas malaias, é importante partir à frente, na primeira fila ou, no máximo, na segunda. O Motorsport.com mostra abaixo:

Em 19 provas disputadas em Sepang, de 1999 a 2017, apenas em nove, ou seja, em 47,37 % das edições, quem venceu foi o piloto que saiu da pole.

No entanto, atenção: combinando as vitórias a partir da pole e a partir da segunda posição, fica em 68,42% o percentual de GPs vencidos na Malásia por um piloto que saiu da primeira fila.

Vitórias em Sepang por posição de grid:

9 vitórias de um piloto saindo em primeiro na Malásia

4 vitórias de um piloto saindo em segundo na Malásia

2 vitórias de um piloto saindo em terceiro na Malásia

2 vitórias de um piloto saindo em quarto na Malásia

1 vitória de um piloto saindo em sétimo ( Kimi Raikkonen em 2003 , de McLaren )

em , de ) 1 vitória de um piloto saindo em oitavo (Fernando Alonso em 2012, de Ferrari)

Todas as vitórias de F1 em Sepang e posição de grid do vencedor:

ANO Pole Vencedor POSIÇÃO DE GRID DO VENCEDOR 1999 Michael Schumacher (Ferrari) Eddie Irvine (Ferrari) 2º 2000 Michael Schumacher (Ferrari) Michael Schumacher (Ferrari) 1º 2001 Michael Schumacher (Ferrari) Michael Schumacher (Ferrari) 1º 2002 Michael Schumacher (Ferrari) Ralf Schumacher (Williams) 4º 2003 Fernando Alonso (Renault) Kimi Raikkonen (McLaren) 7º 2004 Michael Schumacher (Ferrari) Michael Schumacher (Ferrari) 1º 2005 Fernando Alonso (Renault) Fernando Alonso (Renault) 1º 2006 Giancarlo Fisichella (Renault) Giancarlo Fisichella (Renault) 1º 2007 Felipe Massa (Ferrari) Fernando Alonso (McLaren) 2º 2008 Felipe Massa (Ferrari) Kimi Raikkonen (Ferrari) 2º 2009 Jenson Button (Brawn) Jenson Button (Brawn) 1º 2010 Mark Webber (Red Bull) Sebastian Vettel (Red Bull) 3º 2011 Sebastian Vettel (Red Bull) Sebastian Vettel (Red Bull) 1º 2012 Lewis Hamilton (McLaren) Fernando Alonso (Ferrari) 8º 2013 Sebastian Vettel (Red Bull) Sebastian Vettel (Red Bull) 1º 2014 Lewis Hamilton (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) 1º 2015 Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) 2º 2016 Lewis Hamilton (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull) 4º 2017 Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) 3º*

*Verstappen estava classificado em terceiro no grid da corrida de 2017, mas o segundo, Raikkonen, não conseguiu largar



Porcentagem de vitórias segundo a posição de grid em Sepang:

POSIÇÃO DE LARGADA % de vitórias em SEPANG 1º 47,37 % 2º 21,05% 3º 10,53% 4º 10,53% 7º 5,26% 8º 5,26%

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 4h SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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