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ESTATÍSTICAS: Veja quantos poles venceram GPs de F1 na Malásia

Motorsport.com te mostra a taxa de conversão de quem larga na posição de honra em Sepang

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:

O circuito de Sepang está há quase uma década fora do calendário da Fórmula 1 e por isso os dados encontrados aqui são de outra época e de outros regulamentos. Ainda assim, podem servir para verificar se sair à frente na Malásia geralmente significa vitória.

O editor recomenda:

E a conclusão é que, embora a pole position não seja decisiva para ganhar as corridas malaias, é importante partir à frente, na primeira fila ou, no máximo, na segunda. O Motorsport.com mostra abaixo:

Em 19 provas disputadas em Sepang, de 1999 a 2017, apenas em nove, ou seja, em 47,37 % das edições, quem venceu foi o piloto que saiu da pole. 

No entanto, atenção: combinando as vitórias a partir da pole e a partir da segunda posição, fica em 68,42% o percentual de GPs vencidos na Malásia por um piloto que saiu da primeira fila.

Vitórias em Sepang por posição de grid:

  • 9 vitórias de um piloto saindo em primeiro na Malásia
  • 4 vitórias de um piloto saindo em segundo na Malásia
  • 2 vitórias de um piloto saindo em terceiro na Malásia
  • 2 vitórias de um piloto saindo em quarto na Malásia
  • 1 vitória de um piloto saindo em sétimo (Kimi Raikkonen em 2003, de McLaren)
  • 1 vitória de um piloto saindo em oitavo (Fernando Alonso em 2012, de Ferrari)

Todas as vitórias de F1 em Sepang e posição de grid do vencedor:

ANO Pole Vencedor

POSIÇÃO DE GRID DO VENCEDOR
1999 Michael Schumacher (Ferrari) Eddie Irvine (Ferrari)
2000 Michael Schumacher (Ferrari) Michael Schumacher (Ferrari)
2001 Michael Schumacher (Ferrari) Michael Schumacher (Ferrari)
2002 Michael Schumacher (Ferrari) Ralf Schumacher (Williams)
2003 Fernando Alonso (Renault) Kimi Raikkonen (McLaren)
2004 Michael Schumacher (Ferrari) Michael Schumacher (Ferrari)
2005 Fernando Alonso (Renault) Fernando Alonso (Renault)
2006 Giancarlo Fisichella (Renault) Giancarlo Fisichella (Renault)
2007 Felipe Massa (Ferrari) Fernando Alonso (McLaren)
2008 Felipe Massa (Ferrari) Kimi Raikkonen (Ferrari)
2009 Jenson Button (Brawn) Jenson Button (Brawn)
2010 Mark Webber (Red Bull) Sebastian Vettel (Red Bull)
2011 Sebastian Vettel (Red Bull) Sebastian Vettel (Red Bull)
2012 Lewis Hamilton (McLaren) Fernando Alonso (Ferrari)
2013 Sebastian Vettel (Red Bull) Sebastian Vettel (Red Bull)
2014 Lewis Hamilton (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes)
2015 Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari)
2016 Lewis Hamilton (Mercedes) Daniel Ricciardo (Red Bull)
2017 Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) 3º*

*Verstappen estava classificado em terceiro no grid da corrida de 2017, mas o segundo, Raikkonen, não conseguiu largar

Porcentagem de vitórias segundo a posição de grid em Sepang:

POSIÇÃO DE LARGADA % de vitórias em SEPANG
47,37 %
21,05%
10,53%
10,53%
5,26%
5,26%

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 5h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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