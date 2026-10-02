ESTATÍSTICAS: Veja quantos poles venceram GPs de F1 na Malásia
Motorsport.com te mostra a taxa de conversão de quem larga na posição de honra em Sepang
O circuito de Sepang está há quase uma década fora do calendário da Fórmula 1 e por isso os dados encontrados aqui são de outra época e de outros regulamentos. Ainda assim, podem servir para verificar se sair à frente na Malásia geralmente significa vitória.
E a conclusão é que, embora a pole position não seja decisiva para ganhar as corridas malaias, é importante partir à frente, na primeira fila ou, no máximo, na segunda. O Motorsport.com mostra abaixo:
Em 19 provas disputadas em Sepang, de 1999 a 2017, apenas em nove, ou seja, em 47,37 % das edições, quem venceu foi o piloto que saiu da pole.
No entanto, atenção: combinando as vitórias a partir da pole e a partir da segunda posição, fica em 68,42% o percentual de GPs vencidos na Malásia por um piloto que saiu da primeira fila.
Vitórias em Sepang por posição de grid:
- 9 vitórias de um piloto saindo em primeiro na Malásia
- 4 vitórias de um piloto saindo em segundo na Malásia
- 2 vitórias de um piloto saindo em terceiro na Malásia
- 2 vitórias de um piloto saindo em quarto na Malásia
- 1 vitória de um piloto saindo em sétimo (Kimi Raikkonen em 2003, de McLaren)
- 1 vitória de um piloto saindo em oitavo (Fernando Alonso em 2012, de Ferrari)
Todas as vitórias de F1 em Sepang e posição de grid do vencedor:
|ANO
|Pole
|Vencedor
|
POSIÇÃO DE GRID DO VENCEDOR
|1999
|Michael Schumacher (Ferrari)
|Eddie Irvine (Ferrari)
|2º
|2000
|Michael Schumacher (Ferrari)
|Michael Schumacher (Ferrari)
|1º
|2001
|Michael Schumacher (Ferrari)
|Michael Schumacher (Ferrari)
|1º
|2002
|Michael Schumacher (Ferrari)
|Ralf Schumacher (Williams)
|4º
|2003
|Fernando Alonso (Renault)
|Kimi Raikkonen (McLaren)
|7º
|2004
|Michael Schumacher (Ferrari)
|Michael Schumacher (Ferrari)
|1º
|2005
|Fernando Alonso (Renault)
|Fernando Alonso (Renault)
|1º
|2006
|Giancarlo Fisichella (Renault)
|Giancarlo Fisichella (Renault)
|1º
|2007
|Felipe Massa (Ferrari)
|Fernando Alonso (McLaren)
|2º
|2008
|Felipe Massa (Ferrari)
|Kimi Raikkonen (Ferrari)
|2º
|2009
|Jenson Button (Brawn)
|Jenson Button (Brawn)
|1º
|2010
|Mark Webber (Red Bull)
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|3º
|2011
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|1º
|2012
|Lewis Hamilton (McLaren)
|Fernando Alonso (Ferrari)
|8º
|2013
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|Sebastian Vettel (Red Bull)
|1º
|2014
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|1º
|2015
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|2º
|2016
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Daniel Ricciardo (Red Bull)
|4º
|2017
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|Max Verstappen (Red Bull)
|3º*
*Verstappen estava classificado em terceiro no grid da corrida de 2017, mas o segundo, Raikkonen, não conseguiu largar
Porcentagem de vitórias segundo a posição de grid em Sepang:
|POSIÇÃO DE LARGADA
|% de vitórias em SEPANG
|1º
|47,37 %
|2º
|21,05%
|3º
|10,53%
|4º
|10,53%
|7º
|5,26%
|8º
|5,26%
Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|5h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|4h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|6h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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