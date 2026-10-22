Nesta quinta-feira, durante o dia de mídia do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, Esteban Ocon declarou abertamente que Rafa Câmara, brasileiro que assumirá a vaga na Haas em 2027, merece a oportunidade de chegar à principal categoria do automobilismo, mas acredita que não é justo ficar sem lugar para o próximo ano.

A contratação de Câmara foi oficialmente confirmada na última terça-feira e, embora a equipe norte-americana não tenha anunciado oficialmente Oliver Bearman como companheiro de Rafa, espera-se que seu contrato seja renovado.

Sem oportunidades reais no grid de 2027, salvo qualquer eventual surpresa, as opções de Ocon são limitadas e o piloto de 30 anos provavelmente deve aceitar um cargo como reserva para se manter ativo - em vez de fazer uma mudança para uma categoria completamente diferente.

Durante o dia de mídia, o francês foi categórico ao dizer que suas performances não foram a razão da sua saída, porém, mais uma vez, não quis entrar em detalhes sobre o real motivo pelo qual a Haas optou por não estender o vínculo.

"Não posso dizer muito. O que vou dizer é que Rafa merece uma oportunidade na F1. Ele mostrou nas categorias de base que é muito bom", disse ele. "Mas, ao mesmo tempo, eu não mereço ficar fora. É isso. Venho aqui para fazer o melhor trabalho que puder, tentando extrair o máximo do carro."

"Como disse, mereço estar aqui na Formula 1. Há muitas circunstâncias pelas quais não estarei aqui no próximo ano. Mas não são razões de performance. Ganhei tudo em todas as categorias."

Rafael Camara joins Haas F1 Team for 2027 Photo by: Haas F1 Team

"Fiz isso no kart, na Formula Renault, na Formula 3, na GP3, na F1. Em todas estas categorias ganhei corridas. Pensando apenas de uma perspectiva esportiva, mereço estar na F1. Acredito que este não é o meu último ano na categoria."

Embora tivesse recebido apoio público, após a notícia de que estava sem vaga para 2027, Ocon afirmou que não precisava de apoio privado por parte dos seus colegas - e deixou claro que não havia recebido.

"Claro que falo com alguns dos caras na vida privada", acrescentou o francês. "Lance veio falar comigo, por exemplo. Mas não recebi nenhuma mensagem de ninguém. Eles não me mandaram mensagens - apoiaram na imprensa. Está tudo bem."

"De qualquer forma, não é o fim. Não estou pedindo qualquer apoio de nenhum piloto ou seja lá de quem for. Não é disso que preciso. É um mundo difícil para todos, de certa forma."

"Estamos todos vivendo essa mesma coisa. Se você não tem performance por três corridas, é o pior. Se tem performance em três boas corridas, é o melhor. Então, essa é a dificuldade do esporte."

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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