Ex-companheiro de Lewis Hamilton na Mercedes, Nico Rosberg foi o único capaz de superar o inglês na Fórmula 1 nos últimos anos, conquistando o título de 2016. Aposentado desde então, o alemão agora demonstrou sua admiração por Hamilton, após o atual heptacampeão igualar o recorde de títulos de Michael Schumacher, além de ultrapassá-lo no número de vitórias.

"Ninguém poderia imaginar que os títulos de Michael Schumacher seriam igualados ou derrotados, e agora ele está lá”, disse Rosberg, em entrevista à Sky. “Acho que não é apenas uma das melhores e mais bem-sucedidas conquistas da Fórmula 1, mas também uma das maiores da história do esporte”.

Rosberg travou uma batalha incrível com Hamilton pelo título da F1 em 2016, conquistando seu único título na carreira na última prova da temporada, quando chegou em segundo em Abu Dhabi e confirmou sua vantagem em relação ao piloto inglês. Mesmo com as vitórias de Hamilton nos últimos quatro GPs do ano, Rosberg foi campeão com cinco pontos de vantagem.

A declaração de Hamilton de que “eu sinto que isso é apenas o começo” também chamou a atenção do campeão mundial de 2016. Segundo Rosberg, o fato do inglês se sentir melhor e querer mais, mesmo após quebrar recorde atrás de recorde, deve assustar os rivais.

“Acho que ouvir isso vai assustar um pouco os rivais dele. Para Bottas, Verstappen, Vettel ou quem quer que esteja lá, se você diz que é só o começo, meu Deus, como vai acabar?”, disse Rosberg.

“Estou interessado em ver suas próximas decisões, o que decide fazer, uma vez que ainda não assinou um contrato para o próximo ano”, acrescentou.

Rosberg também não quis cravar quem é o maior piloto de todos os tempos, discussão que tem sido relembrada cada vez mais com os recordes incessantes de Hamilton. No entanto, o alemão fez questão de colocar o nome de Hamilton entre os melhores da F1.

"Gostaria de destacar Lewis, Senna, Fangio e Schumacher. Quem é o melhor? É quase impossível dizer, mas cada um deles foi simplesmente incrível”, completou.

